Зйомки "Гладіатора 2" перетворилися на кошмар: каскадер отримав опіки й подав до суду на творців

Голлівуд любить видовищні вибухи, масштабні битви та реалістичні спецефекти. Але під час зйомок "Гладіатора 2" все зайшло надто далеко. Один із каскадерів, який мав зіграти мертвого солдата, ледь не загинув.

Як повідомляє BBC, інцидент стався ще у 2023 році в Марокко, де команда Рідлі Скотта знімала масштабну сцену морської битви.

47-річний британський актор і каскадер Едвард Сарсфілд подав позов проти компанії August Street Films, яка брала участь у створенні "Гладіатора 2". Чоловік стверджує, що отримав серйозні опіки та незворотні травми під час вибуху на знімальному майданчику.

Що сталося на зйомках "Гладіатора 2"

За матеріалами позову, Сарсфілд лежав на палубі корабля, зображуючи загиблого воїна. Неподалік розташовувалося газове обладнання, яке створювало ефект судна, охопленого полум'ям.

Нещасний випадок на зйомках фільму "Гладіатор 2" / Фото Paramount Pictures



Однак раптово стався вибух. Полум'я піднялося приблизно на шість метрів, а костюм каскадера загорівся. Чоловік у паніці кинувся тікати, кілька разів упав, а колеги почали гасити вогонь водою. За словами постраждалого, він отримав опіки приблизно 15% тіла, зокрема обличчя, рук і передпліч. Також травмував коліна та праве зап'ястя.

Каскадера гелікоптером доправили до лікарні в Марракеші, а через чотири дні перевезли до Великої Британії для подальшого лікування. Сарсфілд стверджує, що після інциденту в нього залишилися постійні рубці, обмежилася рухливість і виникли психологічні проблеми.

Скільки грошей вимагає каскадер

Едвард Сарсфілд вимагає 200 тисяч фунтів стерлінгів компенсації.

Компанія August Street Films, яка є дочірньою структурою Paramount, визнала відповідальність за сам нещасний випадок. Водночас вона не погодилася із заявленим обсягом травм та сумою компенсації.

Ще у 2023 році Paramount підтвердила, що під час зйомок постраждали кілька членів команди, але запевняла, що їхньому життю нічого не загрожує.

Нагадаємо, "Гладіатор 2" вийшов у 2024 році. Режисером став Рідлі Скотт, а головні ролі виконали Пол Мескал, Дензел Вашингтон і Педро Паскаль.

Раніше ми розповідали, що син Джека Ніколсона Рей травмувався на зйомках.



