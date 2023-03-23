Готуйте попкорн: 10 улюблених українцями шоу та фільмів Netflix, які варто переглянути

Netflix вже давно став не просто платформою для перегляду фільмів і серіалів, а справжнім культурним явищем, яке завойовує серця глядачів по всьому світу. У цій статті ми зібрали 10 улюблених українцями серіалів та фільмів на Netflix, які неодмінно варто переглянути.

Редакція Кіно 24 традиційно розповідає про рейтингові списки проєктів Netflix, які він оновлює щотижня. Тому приготуйте попкорн – гарантуємо, що вам буде з чого вибрати!

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Отже, що обирали українці на платформі за період від 13 по 19 березня? Читайте далі.

10 найпопулярніших фільмів Netflix в Україні

Найпопулярнішим фільмом на Netflix за період від 13 по 19 березня став кримінальний трилер 2023 року режисера Джеймі Пейна за сценарієм Ніла Кросса "Лютер: Сонце на спаді". Він є продовженням однойменного британського телесеріалу 2010 – 2019 років. У фільмі знявся Ідріс Ельба, який повторює свою роль Джона Лютера, з Синтією Еріво та Енді Серкісом.

За сюжетом, блискучий, але опальний детектив Джон Лютер втікає з в'язниці, щоб вистежити серійного вбивцю-садиста, який тероризує Лондон.

"Лютер: Сонце на спаді": дивіться трейлер фільму

Більше проєктів у рейтинговому списку:

"Тихий вир", 2021 рік – у фільмі Метт Деймон грає Білла Бейкера, не дуже успішного робітника з Оклахоми, який подорожує до Марселя в пошуках доказів, які допоможуть його доньці, яка засуджена за вбивство. Бейкер зустрічаєся з жінкою на ім'я Вірджинія (Камілла Коттін), яка допомагає йому знайти ключову інформацію, щоб довести невинність своєї дочки.

"Далечінь", 2023 рік – за сюжетом, незадоволена втікає на хорватський острів, де її померла мати купила давно дім. Вона сподівається нарешті знайти мир та відпочинок, але вона не розрахувала на Йосипа, який все ще живе на землі.

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"Ще є час", 2022 рік – у цій драмі про стрибки у часі, трудоголік, який завжди поспішає, тепер хоче, щоб життя сповільнилося. Згодом він виявляє, що перескакує на рік уперед кожні кілька годин.

"У нас є привид", 2023 рік – у проєкті зіграли відомі Девід Гарбор, Ентоні Макі, Дженніфер Кулідж та інші. Знайшовши в новому будинку привида з похмурим минулим, родина стає інтернет-сенсацією, а заразом — мішенню таємної урядової організації.

"На Західному фронті без змін", 2022 рік – у новій кіноадаптації "На Західному фронті без змін" показали історію молодого німецького солдата на Західному фронті Першої світової війни.

"До тебе чи до мене", 2022 рік – романтична комедія з Різ Візерспун та Ештоном Кутчером в головних ролях. Коли найкращі друзі й повні протилежності Деббі та Пітер на тиждень міняються оселями, вони зазирають у життя одне одного, а це може розпалити кохання.

"Знайомтеся – Джо Блек", 1998 рік – сюжет фільму розповідає про Джо Блека, який є смертельною інкарнацією смерті. Він приходить на Землю з метою взяти з собою людину, яка зможе замінити його на посаді смерті. Але під час свого перебування на Землі, Джо починає досліджувати життя людей і закохується в дівчину на ім'я Сьюзен. Головну роль зіграв Бред Пітт.

"Червоне повідомлення", 2021 рік – у центрі сюжету – артефакт "яйце Клеопатри". Агент ФБР Джон Хартлі намагається спіймати злочинця Нолана. Він вже неодноразово викрадав твори мистецтва, і "яйце Клеопатри" – наступне завдання. Однак, на його шляху з’являється інший персонаж Слон і тут починаються справжні кумедні пригоди.

"Ножі наголо: Скляна цибуля", 2022 рік – у комедії від сценариста й режисера Раяна Джонсона всесвітньо відомий детектив Бенуа Бланк (Денієл Крейґ) вирушає до Греції, щоб розкрити таємницю, пов’язану з мільярдером і його колоритними друзями.

10 найпопулярніших фільмів Netflix в Україні / Netflix

10 найпопулярніших серіалів Netflix в Україні

Найпопулярнішим шоу Netflix в Україні став серіал "Тінь та Кістка" (2 сезон). Варто зазначити, що він є адаптацією популярної серії фентезі-романів Леї Бардуґо. "Тінь та Кістка" розповідає про дівчину на ім'я Аліна, яка живе у світі, що розділений Великою Стіною на дві частини: звичайний світ і темний світ, який населяють небезпечні чудовиська. Аліна дізнається, що вона має рідкісну здатність контролювати силу, яка може об'єднати обидві частини світу. Вона стає метою ворожих сил, які намагаються зловити її, тому Аліна мусить навчитися використовувати свою силу і врятувати світ від хаосу.

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Другий сезон наслідує історії з кількох романів, таких як "Облога та буря", "Руїна та повстання" (друга та третя книги в трилогії "Тінь і кістка") та перша книга з побічної дилогії "Шістка воронів". У ньому ми бачимо як старих, так і нових персонажів.

"Тінь та Кістка" 2 сезон: дивіться трейлер

Більше проєктів у рейтинговому списку:

"Секс/Життя", 1, 2 сезони – сюжет серіалу розповідає про Біллі Коннорс, яка з життям у Бостоні, разом зі своїм чоловіком та дітьми, починає сумувати за її минулим у Нью-Йорку. Там вона досвідчувала пристрасть та ризиковане кохання зі старим бойфрендом Бредом Сімонсом. Щоб втілити свої спогади та еротичні фантазії, Біллі записує все у щоденнику та залишає його на видноті своєму чоловікові.

"Ти", 1, 2, 4 сезони – головну роль незмінно виконає Пенн Беджлі, який зіграв Джо Голдберга. Щоразу він придумує нову особистість та історію життя, аби спокусити та вразити нову пасію. Після його невдач та вбивств у США, він перебирається у Європу, а саме – у Лондон. У 4 сезоні він стає професором Джонатаном Муром.

"Венздей", 1 сезон – за сюжетом, дівчинка адаптовується у школі, де вона помітно вирізняється з-поміж американських підлітків. Очевидно, вона ні з ким не може зав'язати дружби. Разом з цим вона намагається впоратись зі своїми надприродними здібностями та шукає причину жорстоких вбивств місцевих жителів. Венздей хоче розгадати таємницю, яка вплинула на її родину 25 років тому.

"Шантаж", 1 сезон – головну роль зіграв Ной Сентінео ("Усім хлопцям, яких я кохала раніше"). За сюжетом, колишня співробітниця ЦРУ погрожує розкрити секрети агентства, і юрист-новачок потрапляє в бурхливий і небезпечний світ міжнародного шпигунства.

"Чорний список", 1 сезон – головний герой, Реддінгтон (грає його Джеймс Спейдер), здається ФБР і пропонує допомогу у викритті злочинців зі свого списку, який включає найнебезпечніших злочинців світу, з якими він сам колись працював. Кожен епізод "Чорного списку" показує, як Реддінгтон допомагає ФБР затримати нового злочинця зі свого списку, використовуючи свої зв'язки та знання про злочинний світ.

10 найпопулярніших серіалів Netflix в Україні / Netflix