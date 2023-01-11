10 найрейтинговіших стрічок Netflix серед українців: який український фільм шукали найбільше

Щовівторка Netflix публікує оновлений рейтинг своїх проєктів. За період з 2 по 8 січня в лідери серед українців вибився фільм "Ножі наголо: Скляна цибуля", а серед вітчизняних стрічок найбільше шукали "Скажене весілля 3".

Серед стрічок, які українці найчастіше переглядали у час різдвяних свят, опинився й новий фільм з Ліндсі Логан – "Незабутнє Різдво". Повний список стрічок, з яких можна обрати щось атмосферне для вечірнього перегляду – дивіться нижче.

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Найпопулярніші фільми та серіали Netflix від 2 по 8 січня

Найпопулярніші фільми Netflix в Україні

Минулого тижня українці найчастіше переглядали стрічку "Ножі наголо: Скляна цибуля". Цей фільм очолює рейтинг вже другий тиждень поспіль. У стрічці розповідається про мільярдера-технаря Майлза Брона, який далеко не такий геніальний, як він думає. Щороку він збирає свою компанію – групу людей, які самовдоволено називають себе "Руйнівниками" – для розкішного відпочинку на вихідних. Цього разу друзі отримали від Майлза коробки-головоломки, відкривши які, вони отримують запрошення до Скляної цибулі. Аби розгадати таємницю вбивства, до друзів долучається детектив Бенуа Бланк. А далі починається найцікавіше.

"Ножі наголо: Скляна цибуля": дивіться трейлер онлайн

Серед фільмів українського виробництва в рейтингу опинилася стрічка "Скажене весілля 3". Кожна частина трилогії присвячена весільній церемонії одному з нащадків Галини та Василя Середюка. Щоразу глава родини Василь Середюк мріє про традиційну церемонію та ідеального зятя, однак всі очікування головного героя не справджуються. На черзі – весілля молодшого сина подружжя Захара, тому на нього покладають чимало сподівань.Обраницею хлопця стає донька циганського барона, відтак на родину очікує ще одне екзотичне свято.

"Скажене весілля 3": дивіться трейлер онлайн

Більше фільмів, які є в рейтингу:

"Блідо-блакитне око", 2022 рік;

"7 жінок і вбивство", 2021 рік;

"Білий шум", 2022 рік;

"Як я став гангстером. Правдива історія", 2020 рік;

"Незабутнє Різдво", 2022 рік;

"Час", 2021 рік;

"Червоне повідомлення", 2021 рік;

"Важка мішень 2", 2016 рік.



10 найрейтинговіших фільмів Netflix серед українців / Фото Netflix Top 10 – Global

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Найпопулярніші серіали Netflix в Україні

Цього тижня рейтинг очолив 2 сезон підліткового серіалу "Джинні й Джорджія". У пошуках нового життя рішуча Джорджія переїжджає зі своїми дітьми, Джинні й Остіном, на північ. Але шлях до перемін буває тернистим.

"Джинні й Джорджія" 2 сезон: дивіться трейлер онлайн

Більше серіалів, які є в рейтингу:

"Калейдоскоп";

"Венздей";

"Емілі в Парижі", 3 сезон;

"Джинні й Джорджія", 1 сезон;

"Шантаж", 1 сезон;

"Відьмак: Кровне походження", мінісеріал;

"1899", 1 сезон;

"Емілі в Парижі", 2 сезон;

"Емілі в Парижі", 1 сезон.



10 найрейтинговіших серіалів Netflix серед українців / Фото Netflix Top 10 – Global