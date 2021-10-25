10 перспективних акторів, з яких варто брати приклад – список Variety

Видання Variety опублікувало список найперспективніших акторів, на яких варто звернути увагу. Серед них: Каміль Коттен, зірка "Дому Ґуччі", Деніел Дедвайлер, що зіграла у вестерні "Гірка помста", Леслі Грейс, актриса мюзиклу "На висотах Нью-Йорку" та інші.

Variety ще з 1998 року публікує список найперспективніших акторів. Видання завжди згадує про новачків, які сьогодні стали улюбленцями багатьох, серед них: Тімоті Шаламе, Віола Девіс, Брі Ларсон, Магершала Алі тощо.

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Список найперспективніших акторів, вартих уваги у 2021 році – версія Variety

Каміль Коттен

Каміль дебютувала у кіно у 1998 році.

Найцікавіші ролі:

Вірджинія у фільмі "Тихий вир" з Меттом Деймоном;

дизайнерка Паола і дівчина Мауріціо Гуччі у стрічці "Дім Ґуччі";

Вірджинія у картині "Стілвотер";

Андреа Мартель у серіалі "Зателефонуйте моєму агенту!";

Авріль у комедії "Доньки-матері";

Гелен у стрічці "Вбиваючи Єву".



Каміль Коттен у фільмі "Стілвотер" / Фото Кіноріуму

Деніелл Дедвайлер

Деніел дебютувала у кіно у 2012 році.

У яких фільмах зіграла акторка:

зіграла у вестерні-бойовику "Гірка помста", який ми побачимо на Netflix у листопаді;

відома за роллю у мильній опері The Haves and the Have Nots;

у 2020 році вийшло два серіали за її участю – Paradise Lost та Station Eleven, де вона зіграла головні ролі;

виконавиця ролі Джун у серіалі "Атланта";

зіграла Клео у серіалі "ФБР: Найбільш розшукувані злочинці".



Деніелл Дедвайлер у фільмі "ФБР: Найбільш розшукувані злочинці" / Фото з Кіноріуму

Леслі Ґрейс

Що відомо про акторку:

дебютувала у мюзиклі "На висотах Нью-Йорку" у ролі Ніна Росаріо. До того вона будувала успішну кар’єру співачки, а її сингли потрапляли в латиноамериканські чарти;

сьогодні працює над роллю Барбари Гордон у серіалі Batgirl.



Леслі Ґрейс у мюзиклі "На висотах Нью-Йорку" / Фото з Кіноріуму

Мозес Інграм

У яких фільмах зіграла Мозес:

зіграла роль подруги Джолін у серіалі "Ферзевий гамбіт";

перевтілилася у леді Макдуф у фільм Джоела Коена "Макбет";

у майбутньому зіграє у "Швидкій допомозі" Майкла Бея.



Мозес Інграм у серіалі "Ферзевий гамбіт" / Фото з Кіноріуму

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Емілія Джонс

Найцікавіші проєкти Емілії:

зіграла Меррі у серіалі "Доктор Хто";

один із найбільших її проєктів – "Утопія" та Locke & Key, де грає головну роль;

Рубі Россі у фільмі "У ритмі серця".



Емілія Джонс у серіалі "Доктор Хто" / Фото з Кіноріуму

Джастін Г. Мін

Найцікавіший проєкт актора – роль Бена у стрічці "Академія Амбрелла" від Netflix. До речі, картина є на стрімінгу з українським дубляжем.



Джастін Г. Мін у фільмі "Академія Амбрелла" / Фото з Кіноріуму

Джейден Майкл

У 18-річного хлопця сьогодні не так багато ролей, але можемо говорити про один захопливий проєкт – "Вампіри проти Бронкса", де він зіграв Міґеля Мартінеса. Однак видання Variety намагається передбачити, що роль Коліна Каперника у наступному проєкті змусить весь світ говорити про Джейдена Майкла.



Джейден Майкл у фільмі "Колін у чорно-білому" / Фото з Кіноріуму

Ангурі Райс

Ангурі дебютувала у повнометражному кіно у 2013 році.

Фільми та серіали, у яких зіграла молода акторка:

"Мейр з Істтауна";

"Круті чуваки";

"Чорне дзеркало";

"Людина павук: Далеко від дому";

"Леді в чорному";

"Кожен новий день".



Ангурі Райс у стрічці "Мейр з Істтауна" / Фото з Кіноріуму

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Філіппо Скотті

Радимо звернути увагу на картину режисера Паоло Соррентіно "Рука Бога" 2021 року. Італійський актор Філіппо Скотті довгий час віддавав перевагу короткометражках, допоки не отримав головну роль у вищезгаданому фільмі.



Кадр з фільму "Рука Бога", Філіппо Скотті праворуч / Фото з Кіноріуму

Санія Сідні

Маленька 14-річна зірка знялася у серіалі-антології "Перша Леді", де вона зіграла Сашу Обаму.

У її творчому доробку участь у таких фільмах:

"Паркани" з Віолою Девіс;

"Приховані фігури";

шостий сезон "Американської історії жахів";

роль Сідні у байопіку "Король Річард: Виховуючи чемпіонок".



Санія Сідні у фільмі "Король Річард: Виховуючи чемпіонок" / Фото з Кіноріуму