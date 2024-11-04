Улюблений серіал молоді повертається: коли вийде 2 сезон "Голови" і що там покажуть

4 листопада на Новому каналі відбудеться прем'єра другого сезону комедійного серіалу "Голова". Режисер стрічки Олег Туранський та виконавці головних ролей чесно розповіли про залаштунки зйомок.

Про це повідомляє 24 Канал. У матеріалі дізнаєтесь більше про продовження серіалу, з якими викликами стикнулася знімальна група під час роботи над продовженням, та що чекає героїв.

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Стартує 2 сезону серіалу "Голова": що відомо

Події другого сезону серіалу "Голова" відбуваються влітку 2022 року. Тому суворі реалії воєнного часу стануть частиною сюжету, хоча прямих бойових дій у серіалі показано не буде. Але деякі герої братимуть участь у прямому протистоянні з окупантами на фронті, інші займатимуться волонтерськими справами та просто працюватимуть, щоб підтримувати нормальне життя в тилу.

Основний виклик, який стояв перед нами, – це залишитися смішними в цих складних обставинах, в яких ми всі опинилися після початку великої війни. Але, на мою думку, коли ми сміємося, жартуємо з якихось складних та серйозних речей, ці теми стають для нас не такими болісними. І саме почуття гумору додає нам сили, виводить нас із депресивного стану та дає поштовх, щоб рухатись і жити далі,

– зазначає режисер серіалу.



Команда серіалу "Голова" / Фото Пресслужба

За сюжетом, Антон повертається з Америки після початку повномасштабного вторгнення й відчайдушно бореться з усіма проблемами, які звалилися на мешканців села Антонівка. Війна змусила його подорослішати, стати більш серйозним і цілеспрямованим.

Він розуміє, що несе відповідальність за людей, за їхній добробут та життя. Виконавець ролі Антона актор Євген Лісничий зізнається, що на відміну від свого героя ніколи не хотів стати чиновником, а тому не сприйняв зйомки в цьому серіалі як можливість отримати якийсь досвід керівної роботи.

Мій персонаж має великі амбіції, але часто діє емоційно. І це іноді призводить до суперечливих рішень. Водночас у нього є потенціал і бажання рости, що є цінним у такій сфері. Що стосується мене, то, чесно кажучи, я ніколи серйозно не думав про чиновницьку роботу. Тому під час зйомок не намагався здобути якогось специфічного управлінського досвіду. Для мене це була акторська задача! Я й надалі більше бачу себе у творчій сфері, аніж на керівній посаді,

– каже Євген Лісничий.

Як зізнається режисер Олег Туранський, при роботі над продовженням "Голови" враховувалися певні зауваження, які були у глядачів після першого сезону. Він підкреслює, що група ставила перед собою завдання – зробити серіал не лише смішним, а й близьким та зрозумілим українцям.

"Серіал "Голова" дуже подобається молоді. Для них він, як подих свіжого повітря. Причому повітря свого, своєї культури. Їм близькі головні герої, тому що вони також молоді люди. Але в серіалі також залучена ціла плеяда висококласних акторів старшого покоління. Їхні герої проповідують якісь свої, притаманні їхньому вікові цінності. І саме завдяки цьому розширюється вікова аудиторія серіалу. Тобто його можуть, умовно кажучи, дивитись і студенти, і пенсіонери. Кожен з глядачів побачить знайомі для себе ситуації й зможе посміятись з них", – каже Туранський.



Зйомки серіалу "Голова" / Фото Пресслужба

У другій частині серіалу більш розгорнуте продовження отримають історії деяких героїв, які з'являлися у першому сезоні лише в одній-двох серіях. Зокрема значно розширилася роль актора Олександра Мельника, який грає ветеринара Пашу.

Також до своєї ролі у продовженні повернувся й український актор Олександр Рудинський, що нещодавно знявся в історичному серіалі "Декамерон", прем'єра якого відбулася на Netflix 25 липня. Олександр знімається у проєктах за кордоном. Але все одно розвиток кар'єри в Україні та наші фільми та серіали для нього завжди в пріоритеті. А серіал "Голова" вважає одним зі своїх улюблених і вдалих проєктів.

Здебільшого вся моя фільмографія пов'язана з українськими проєктами. Наразі там лише кілька назв закордонних фільмів. Можна сказати, що я тільки роблю перші кроки роки за кордоном. Раніше собі завжди казав, що спершу маю створити щось тут, в Україні, і бути кимось для своїх людей. А вже потім рухатися далі. Зараз це відбувається,

– каже Олександр Рудинський.

Звісно, що у продовженні глядачі побачать кількох нових героїв. Наприклад, у Соні, колишньої дівчини Антона, з'явиться новий хлопець. Проте такий видний Антон теж не залишиться без жіночої уваги. Тож любовний трикутник, який утворився в першому сезоні, у продовженні поступово трансформується в любовний квадрат. Крім того, разом з Антоном з Америки приїде його друг, молодий американець Джош, який хоче написати книгу про те, як живуть люди в Україні в умовах війни. В цій ролі знявся актор Іраклій Маруашвілі.

Окремо можна відзначити, що робота в цьому серіалі дала можливість в умовах війни зустрітися подружжю акторів Володимиру Ращуку та Вікторії Білан-Ращук.

Володимир Ращук з перших днів повномасштабного вторгнення захищає Україну від ворога у лавах батальйону "Свобода". Проте під час короткочасних відпусток та коли його підрозділ знаходиться на ротації, він примудряється встигнути попрацювати й на знімальному майданчику. Робота над продовженням серіалу "Голова" дала йому можливість не лише повернутися до улюбленої професії, а й провести час з коханою дружиною, яка також грає одну з ролей у ньому.

Хотілося б, щоб таких збігів було більше. По-перше, тому, що Володя професіонал. Приємно дивитись, як він працює, відповідально ставиться до своєї справи. По-друге, просто класно й важливо бути поряд із коханим. У цьому сезоні «Голови» ми були разом лише в одній сцені – сцені весілля. Але в кожного з нас була своя лінія,

– розказує Вікторія Білан-Ращук.



Вікторія та Володимир Ращук на зйомках серіалу / Фото Пресслужба

Безумовно, що реалії воєнного часу наклали певні обмеження на роботу знімальної групи. Через потребу дотримуватись комендантської години авторам серіалу довелося частково скоротити у сценарії нічні сцени.

Проте, попри всі складнощі – щільний графік, повітряні тривоги та якісь інші проблеми, всі члени знімальної групи працювали з повною віддачею, знаходячи розраду у знімальному процесі й намагаючись виконати свою роботу якнайкраще.