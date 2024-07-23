Знову побореться: оскароносний фільм "20 днів у Маріуполі" номіновано на Grierson Awards

Український фільм "20 днів у Маріуполі" двічі номіновано на британську премію Grierson Awards, одну з найпрестижніших нагород у документальному кіно. Ця картина має шанс отримати одразу дві відзнаки у Великій Британії.

"20 днів у Маріуполі" отримав Оскар у 2024 році у категорії "Найкращий документальний фільм". Подвійна номінація на Grierson Awards дає можливість стрічці здобути ще більше уваги та підтримки на світовій арені.

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"20 днів у Маріуполі" номіновано на Grierson Awards у Британії: подробиці

Український фільм про війну в Україні отримав номінації у двох категоріях на престижній британській премії Grierson Awards. Він претендує на перемогу в номінаціях "Найкращий документальний фільм про поточні події" та "Найкращий документальний фільм про кіно".

Ці фільми по-справжньому об'єднують глядачів, розкриваючи характери та погляди, які раніше не були помітні,

– заявила голова The Grierson Trust про номіновані стрічки.

"20 днів у Маріуполі": дивіться онлайн трейлер фільму

Фільм змагається за нагороди разом з іншими відомими стрічками, серед яких документальні фільми про Бориса Джонсона та Ронні О'Саллівана. Фільм про Бориса Джонсона висвітлює його політичну кар'єру та важливі події, пов'язані з його діяльністю, тоді як стрічка про Ронні О'Саллівана розповідає про його важкий шлях до успіху у світі спорту.