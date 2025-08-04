Уже з 28 серпня в українському прокаті стартує документальний фільм "2000 метрів до Андріївки" Мстислава Чернова, автора оскароносних "20 днів у Маріуполі". Нова картина розповідає історію звільнення села Андріївка, що під Бахмутом, воїнами 3-ї окремої штурмової бригади під час українського контрнаступу.

Ми не могли пройти повз таку подію та підготували для вас список причин, чому варто обов’язково подивитись цю стрічку, якщо ви ще сумніваєтесь.

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Фестивальні тріумфи

Світова прем'єра фільму відбулась на культовому американському фестивалі "Санденс", за результатами якого Мстислав Чернов був нагороджений призом за найкращу режисерську роботу. Українська прем'єра пройшла в рамках фестивалю документального кіно Docudays UA, де картина стала головним тріумфатором, вигравши не лише основний конкурс, але і призи глядацьких симпатій та правозахисного журі. Також фільм увійшов до програм престижного міжнародного кінофестивалю в Карлових Варах і вітчизняного Миколайчук Open.

"2000 метрів до Андріївки": дивіться онлайн трейлер фільму

Відгуки преси

Кінокритики з усього світу сприйняли фільм надзвичайно тепло, що відображається в схвальних відгуках і високих рейтингах на платформах-агрегаторах: 88 % на Metacritic та 96 % на Rotten Tomatoes. Видання The Times назвало "2000 метрів до Андріївки" "найважливішим фільмом року", а IndieWire – "одним із найсильніших кінематографічних свідчень про війну, які будь-коли фіксувала документалістика".

Імерсивний досвід

"2000 метрів до Андріївки" з перших хвилин занурює своїх глядачів у вир бойових дій, дозволяючи відчути те, що доводиться переживати нашим захисникам і захисницям щоденно. Завдяки правдивості документального методу і тому, що частина подій зафільмована на GoPro прикріплені до шоломів воїнів, перегляд перетворюється на незабутній імерсивний досвід. Стрічка дає можливість познайомитись із групою військових, побачити світ їх очима, відчути їх біль та поділити радість від їх перемоги.

Бурхливі емоції

Як і "20 днів у Маріуполі", нова робота Мстислава Чернова навряд зможе залишити когось байдужим. Вона дарує широкий спектр дуже потужних емоцій від замилування врятованим котиком до пронизливого болю від усвідомлення тієї ціни, яку військові платять за кожні відвойовані метри нашої землі. На перегляд картини треба морально налаштуватись, а після його завершення знадобиться деякий час, аби повернутись до реальності.

Надважлива тема

Мстислав Чернов прагне показати не стільки бойові дії, скільки людей, які приймають у них участь. Кожен воїн тут не просто ім'я в списку, а жива людина зі своїми особливостями, переживаннями, амбіціями, мріями та страхами. Як і легендарний роман Еріха Марії Ремарка "На західному фронті без змін", "2000 метрів до Андріївки" демонструє страшну ціну кожного маленького просування або тимчасового затишшя. Стрічка змушує бачити не лише цифри, на скільки метрів просунулися наші військові, а людей, які жертвують своїм життям за ці цифри.