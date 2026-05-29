"2000 метрів до Андріївки" Мстислава Чернова здобув премію Еммі

Документальний фільм Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки" отримав чергову престижну нагороду. Цього разу стрічка здобула премію Еммі в номінації за найкращу режисуру документального фільму.

Трансляція церемонії відбулася на YouTube-каналі Emmy Awards.

"2000 метрів до Андріївки" Чернова здобув премію Еммі: що відомо?

Відбулася 47-ма церемонія вручення премії News & Documentary Emmy Awards. Цього року захід пройшов у ніч на 29 травня.

Під час церемонії відзначили український документальний фільм "2000 метрів до Андріївки", який здобув нагороду в номінації "Найкраща режисура документального фільму".

Отримувати нагороду на сцену вийшли співоператор стрічки Олександр Бабенко та продюсерка фільму Мішель Мізнер.

Щодня українські міста зазнають нападів, а мирні жителі гинуть від ракет і бомб. Вони ховаються, прикривають своїх дітей, гасять пожежі та дають відсіч. Саме про це наш фільм. Про те, як, незважаючи на напади, незважаючи на зраду, українці вижили і більше не є жертвами. Вони мають свободу дій, мають голос,

– сказала Мішель.

Головну нагороду вечора в документальних категоріях здобув фільм "Прем'єр-міністерка" режисерки Ліндсі Утц та Мішель Волш. Стрічка перемогла в номінації "Найкращий документальний фільм".

Що варто знати про фільм "2000 метрів до Андріївки"?

"2000 метрів до Андріївки" – український документальний фільм режисера Мстислава Чернова, автора стрічки "20 днів у Маріуполі", яка принесла Україні перший Оскар у категорії повнометражного документального кіно.

Прем'єра фільму "2000 метрів до Андріївки" відбулася 28 серпня 2025 року. Відтоді стрічка була номінована та відзначена низкою престижних кінонагород, зокрема на Sundance 2025.

Що важливо, фільм міг претендувати й на номінацію премії Оскар 2026 року, однак Кіноакадемія не включила його до списку номінантів. Натомість серед претендентів опинився фільм "Містер Ніхто проти Путіна", над яким працював російський режисер.

Попри це, "2000 метрів до Андріївки" отримав визнання на багатьох інших важливих кінопреміях. І це особливо важливо, адже Мстислав Чернов показав російсько-українську війну крізь призму українських військових, які щодня долають важкі кілометри, тримають оборону та звільняють стратегічно важливі міста й села України.

Режисер особисто супроводжував українських військових і працював поруч із ними, тож прагнув максимально правдиво показати глядачеві реалії війни.