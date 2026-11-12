35 сценаристів, справжнє кам'яне місто і динозаври-механізми: як знімали культових "Флінстоунів"

У 1994 році Голлівуд вирішив, що звичайних комедій йому вже замало, тому витратив 46 мільйонів доларів на створення доісторичного світу, в якому динозаври працюють замість побутової техніки, а автомобілі їздять без двигунів. Так на екрани вийшли "Флінстоуни" — екранізація культового мультсеріалу, яка перетворила кам'яний вік на справжній голлівудський атракціон.

Про те, як проходили зйомки і як створювався улюблений фільм мільйонів – розповідає 24 Канал.

"Флінстоуни", 1994

Жанр: сімейна комедія, фентезі

IMDb: 5,1

Сюжет фільму "Флінстоуни"

Фред Флінстоун – звичайний працівник каменоломні, який несподівано отримує керівну посаду. Щоправда, його кар'єрний успіх виявляється частиною шахрайської схеми. Поки Фред насолоджується розкішним життям, його дружба з Барні Рубблом опиняється під загрозою.

Як створювали фільм "Флінстоуни"

Як знімали фільм "Флінстоуни" / Фото imdb



Для зйомок команда побудувала ціле містечко Бедрок серед скель у Каліфорнії. Кам'яні будинки, меблі, автомобілі та навіть побутові прилади створювали фізично, а не просто домальовували на комп'ютері.

Особливу увагу приділили динозаврам. Над ними працювали майстри Jim Henson's Creature Shop, відомі створенням легендарних лялькових персонажів, та фахівці Industrial Light & Magic.

Динозавр Діно був лялькою у сценах великим планом, а для його рухів на повний зріст використовували комп'ютерну графіку.

За словами режисера Браяна Леванта, у всьому фільмі було лише 53 кадри з CGI. Решту магії створили декорації, механічні істоти та практичні спецефекти.

Цікаві факти зі зйомок

35 сценаристів працювали над історією. Саме стільки авторів, за даними The Washington Post, долучилися до розроблення сценарію на різних етапах. Схоже, придумати пригоди доісторичної родини виявилося складніше, ніж винайти колесо.

Джон Гудман став ідеальним Фредом. Актор настільки добре відповідав образу мультяшного героя, що його перевтілення стало однією з головних принад фільму.

Стівен Спілберг теж долучився до роботи. Він був виконавчим продюсером картини й навіть отримав жартівливий титр Steven Spielrock.





Як знімали фільм "Флінстоуни" / Фото imdb

Динозаври іноді вередували. За спогадами режисера, механізм величезного динозавра, який мав приводити в рух ліфт, так і не запрацював належним чином.

Елізабет Тейлор повернулася в кіно заради доісторичної тещі. Легендарна голлівудська акторка зіграла Перл Слеггупл – матір Вілми Флінстоун. Ця роль стала її останньою появою в повнометражному художньому кіно. Не кожна зірка завершує кінокар'єру в кам'яному віці, але Тейлор вирішила зробити це красиво.

Для фільму навіть перейменували музичний гурт. Знамениту пісню Meet the Flintstones виконали The B-52's, які спеціально для саундтреку перетворилися на The BC-52's. Жарт відсилав до англійського позначення років до нашої ери – BC.

Бюджет комедії становив 46 мільйонів доларів, а світові касові збори сягнули 341,6 мільйона доларів.

Раніше ми розповідали про те, як проходили зйомки культового фільму за романом Стівена Кінга.