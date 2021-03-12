У "Місії нездійсненній 7" поповнення: 5 акторів долучились до нового фільму

Автори франшизи "Місія нездійсненна" приковують увагу кіноманів до нової 7 частини стрічки. Наразі оголошено, що 5 голлівудських акторів долучились до цього проєкту.

Інформацію про поповнення в акторському складі фільму підтвердив режисер Крістофер МакКуорі. Він вирішив не приховувати, хто саме з представників Голлівуду долучився до "Місії нездійсненної", поділившись в інстаграмі фото акторів зі зйомок.

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Відтак 7 частині франшизи можна буде побачити:

Кері Елвеса

Марка Гатісса

Чарльза Парнелла

Роба Дилейні

Індіру Варму

Кого саме зіграють знаменитості, поки невідомо. Зазначається, що 5 акторів зіграють одні з головних ролей у 7 і 8 частинах "Місії нездійсненної". Однак студія підтвердила їхню участь тільки в одній стрічці.

"Місія нездійсненна 7": коротко про фільм

Через пандемію коронавірусу зйомки "Місії нездійсненної 7" кілька разів зривались. У березні 2020 року знімальна група на кілька днів опинилась на самоізоляції в Італії, де був один з найпотужніших спалахів COVID-19.

У червні створення фільму з Томом Крузом відновили. У пресі наголошували, що актор створив усі умови для знімальної групи франшизи. Зокрема, він був готовий закупити трейлери, щоб його підопічні оселились подалі від населених пунктів та менше контактували з британцями.

Наразі зйомки 7 частини "Місії" завершились. Зйомки наступного фільму перенесли на літо 2021 року, оскільки Том Круз залучений до промо-кампанії його стрічки "Топ Ган: Маверік".