Кіно не для всіх: 5 фільмів, які не прийняла широка публіка

Інколи успіх фільму – це чітко вибудована стратегія. Неправильний маркетинг, невдалий час для прокату можуть повпливати на касові збори. Тож якщо ви втомились від великих мейнстрімних стрічок, наш список стане для вас невеликою розрадою.

Джерело: 24 канал

Ці стрічки неодноразово визнавали більш ніж достойними, а деякі навіть встигли стати класикою світового кінематографу. Редакція 24 каналу обрала для вас не популярні в широкого глядача фільми, які точно привернуть вашу увагу, і, можливо, дадуть змогу подивитися на кіно з іншої сторони.

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"Вхід в порожнечу"

Рік виходу – 2009

Жанр – трилер, драма

Рейтинг IMDb – 7,3

Картина є небуквальною екранізацією "Тибетської книги мертвих". Саме її захоплено перечитував головний герой, чергуючи дозвілля із вживанням психотропів та шумних вечірок. У "Книзі мертвих" описується стан людини між життям та смертю, коли вона озирається на все, що з нею було та ненадовго стає їхнім стороннім спостерігачем. Характерною особливістю стрічки є те, що вона повністю знята від першого обличчя, а фоном для історії стає Токіо та його вулички, де на кожному домі яскраво світить неонова вивіска.

Над сценарієм стрічки режисер Гаспар Ное працював 5 років. І попри те, що його фільми ніколи не приносили касу, на створення "Входу в порожнечу" вдалося зібрати 15 мільйонів доларів. Звичайно, стрічка провалилась у прокаті, не сподобалась критикам, але з часом навколо неї виріс цілий культ, і тепер ледь не кожен підліток у пошуках неординарного звертається до неї.

"Вхід в порожнечу": дивіться трейлер фільму

"Дім, який побудував Джек"

Рік виходу – 2018

Жанр – трилер, жахи

Рейтинг IMDb – 6,7

Свою скандальну репутацію режисер Ларс Фон Трієр підтримував з усіх сил. Останнім гучним скандалом з його участю стала пресконференція на Каннському кінофестивалі у 2013 році. На ній Трієр заявив, що розуміє Гітлера, за що й отримав довічний "бан" з повною забороною коли-небудь на нього потрапити.

Тож прем’єра останньої стрічки режисера "Дім, який побудував Джек", відбулась без нього. Але це не завадило їй наробити шуму. Критиків шокував рівень показаного на екрані насилля. За чутками, дехто з глядачів втрачав свідомість та намагався вибратися із зали. І всупереч неоднозначній оцінці преси та нерозуміння глядачів, після 2 років з моменту виходу "Дім, який побудував Джек" визнали однією з найкращих робіт Ларса Фон Трієра. Цей фільм – його сповідь, магнум опус, спроба вкотре затвердити маніфест своєї творчості. Дивитися на це дуже і дуже цікаво.

"Дім, який побудував Джек": дивіться трейлер фільму

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"Мертві не помирають"

Рік виходу – 2019

Жанр – жахи, комедія

Рейтинг IMDb – 6,0

Сучасному глядачу Джим Джармуш відомий стрічками "Паттерсон" та "Виживуть тільки коханці". На ці картини неможливо не звертати увагу, тож видається дивовижною низька популярність його постіронічного зомбі-горору.

Джармуш взяв за основу клішовані фільми про зомбі, що вбивають живих та повертають до життя мертвих. Окрім фіналу, у фільмі немає жодної непередбачуваної сцени. Один з героїв взагалі упродовж усієї історії повторює: "Щось мені це не подобається!" А вкінці ми дізнаємось, що… Насправді, це спойлер, тож ми з вами не поділимось.

"Мертві не помирають": дивіться трейлер фільму

"Менді"

Рік виходу – 2018

Жанр – жахи, бойовик, трилер

Рейтинг IMDb – 6,5

Те, що Ніколас Кейдж – дикий, ні для кого не секрет. У природі не існує фільму, де б актор не проявляв свою фірмову експресію. В останні роки ми звикли бачити Кейджа у стрічках настільки прохідних, що ані режисер, ані сценарист, а інколи й країна виробництва не кажуть на абсолютно нічого. Але у випадку з "Менді" Ніколасу Кейджу або пощастило, або актор нарешті повертається до хороших ролей.

"Менді" – це історія дівчини, яку викрадає таємний культ для здійснення малозрозумілих та небезпечних обрядів. Для героїні стрічки вони закінчуються дуже погано, і персонаж Кейджа, простий лісоруб, вирішує помститись.

Дикий неоново-лісовий коктейль, повний гіпнотичних образів та алюзій, який вам не захочеться пропустити. Ви більше ніде у світі не побачите дуель на бензопилах.

"Менді": дивіться трейлер фільму

"Внутрішня імперія"

Рік виходу – 2006

Жанр – драма, психологічний трилер

Рейтинг IMDb – 6,9

Цей фільм не повинен вам сподобатись. Якщо ви нічого не зрозумієте, чи впадете в легку паніку від побаченого, не переживайте: це абсолютно нормально. "Внутрішня імперія" – це стрічка одночасно про все та ні про що. Її головні герої ніби й не головні герої. Ми наче дивимось фільм, а наче й дивимось, як хтось знімає фільм. Словом, велика містерія.

Картину варто сприймати як експеримент, адже не всі стрічки мають викликати в нас конкретні відчуття. Деякі якраз і створені для того, щоб ставити нас в глухий кут та гратися нашими емоціями, ніби іграшкою.

"Внутрішня імперія": дивіться трейлер фільму