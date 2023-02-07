Від Попелюшки до секс-символа: 5 найяскравіших образів Лілі Джеймс в кіно

З 9 лютого на великих екранах стартує прем’єра романтичної комедії "До чого тут кохання?" режисера Шекхара Капура. Спеціально до нового релізу, ми підготували добірку найкращих образів виконавиці головної героїні Лілі Джеймс.

За сюжетом фільму "До чого тут кохання?", головні герої мають протилежні погляди на кохання та шлюб. Зої шукає щастя у додатках для знайомств, а її друг Каз одружується за домовленістю – як його пакистанські родичі. Зої та Казу доведеться розібратися у своїх почуттях і виправити помилки, щоб стати щасливими.

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Стрічку подарували творці культових кінохітів "Щоденник Бріджит Джонс" та "Реальне кохання".

"До чого тут кохання?": дивіться трейлер ромкому

У ролі Зої знялася відома британська акторка Лілі Джеймс, володарка премії Гільдії кіноакторів, номінантка на Золотий глобус, Еммі тощо. Лілі довела, що може зіграти й ліричну героїню, і брутальну красуню, а де саме – вам нагадає наш матеріал.

5 найяскравіших образів Лілі Джеймс

"Аббатство Даунтон" / Downton Abbey, 2010 – 2015 роки

Леді Роуз: британська троянда

Лілі Джеймс (справжнє ім’я Лілі Томпсон вона змінила, щоб її не плутали з іншою тезкою-актрисою) починала з театру, де грала Дездемону, і мріяла про велике кіно. Потім молоду красиву актрису почали запрошувати в телешоу.

До відомого серіалу "Абатство Даунтон" Джеймс приєдналась, коли зйомки 3-го сезону добігали кінця – вона отримала роль леді Роуз МакКлер. І в наступних двох сезонах героїня Джеймс стає однією з головних героїнь. Лілі вдалось створити глибокий образ: спочатку її Роуз поводиться неподобно, але потім стає справжньою світською леді.

Критики відразу відмітили глибоку гру красуні Джеймс, назвавши її "справжньою англійською трояндою".

Лілі це порівняння тільки розсмішило: в одному з інтерв’ю вона зізнавалась, що в неї не дуже гарні манери, і на майданчику за нею весь час спостерігав історик, підказуючи, як правильно рухатись і тримати серветки. Ця роль завдяки гучному успіху "Абатства" зробила Лілі Джеймс впізнаною та медійною. Але імідж "британської троянди" за нею частково закріпився, а за роль вона отримала премію Гільдії кіноакторів США.

Лілі Джеймс в ролі Леді Роуз / Кіноріум

"Попелюшка" / Cinderella, 2015 рік

Попелюшка: романтична та рішуча

Для Лілі роль у високобюджетному проєкті голлівудської студії Walt Disney Pictures стала квитком у велике кіно. На роль казкової героїні пробувалися відомі красуні світового екрана: Алісія Вікандер, Марго Роббі, Емма Вотсон, Сірша Ронан та інші. Але режисер Кеннет Брана затвердив саме Лілі Джеймс – вона найкраще за всіх підходила на оновлений образ Попелюшки – романтичної та водночас рішучої дівчини.

Молодій акторці довелось не тільки брати уроки танців і вчитися гарцювати на конях, роль потребувала певних жертв! Зйомки тривали цілими днями, і Лілі весь цей час ходила в важкому платті з корсетом. Через це вона їла невеличкими порціями та здебільшого в її раціон входили соки, бульйони, чаї. Нічого важкого, нічого калорійного.

Але головна роль у казці була варта таких зусиль. В березні 2015 року обличчя Лілі Джеймс можна було побачити на всіх білбордах світу – Попелюшка зробила її справжньою впізнаваною зіркою.

Зараз Лілі зізнається, що багато разів переглядала фільм і піддавала критиці свою гру. А от шанувальники люблять і голлівудську казку, і ліричну рішучу Лілі.

Лілі Джеймс в ролі Попелюшки / Кіноріум

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"На драйві" / Baby Driver, 2017 рік

Деббі: Сучасна красуня

В блокбастері британського візіонера Эдгара Райта Джеймс грає Деббі – кохану дівчину головного героя Майлза за прізвиськом "Бебі" у виконанні Енселя Енгорта. Спочатку вона не знає, що Майлз змушений працювати на злочинців, але коли вони опиняються в небезпеці, ця сучасна красуня проявляє характер і сміливість.

Спочатку на роль затвердили акторку Емму Стоун, але вона покинула проєкт, і роль запропонували Лілі. Британська зірка вважає цей фільм романтичним екшеном, бо в стрічці окрім трюків є красива лав-сторі. Після виходу стрічки образ Деббі косплеїли різні модні видання, а дівчатка вдягались як Лілі в фільмі.

Стати культовим персонажем, коли найкрутіші ролі поруч виконують Джеймі Фокс та Джон Хем – для цього потрібна просто вбивча харизма.

Лілі Джеймс в ролі Деббі / Кіноріум

"Мамма Міа! 2" / Mamma Mia! 2, 2018 рік

Донна: В ролі "молодої Меріл Стрип"

Роль у мюзиклі "Mamma Mia! 2" стала для Джеймс новою сходинкою: бо в цій ролі їй довелось співати, а головне – грати Донну в юності, героїню Меріл Стріп.

Дія відбувається наприкінці 70-х років: пісні АВВА, брюки кльош, романи та захоплення – фільм розповідає історію молодої Донни.

Лілі не тільки брала уроки вокалу – до речі, акторка має сильний голос і співає професійно! Також у період підготовки до ролі Джеймс переглянула усі фільми з молодою Меріл Стріп, щоб перейняти її специфічні жести та манери.

Лілі Джеймс зізнавалась, що було трохи страшно – адже їй не уникнути порівнянь з Меріл Стріп! "А з іншого боку, треба бути зовсім дурною, щоб упустити таку можливість", – казала вона в інтерв’ю.

Мюзикл сподобався глядачам та став напрочуд успішним у бокс-офісі, та й кінокритики піддалися цим чарам, тож даремно Лілі хвилювалась.

Лілі Джеймс в ролі Донни / Кіноріум

"Пем і Томмі" / Pam & Tommy, 2022 рік

Пем: секс-символ і культова персона

Роль в мінісеріалі "Пем і Томмі" стала скандальною в кінобіографії Лілі Джеймс. Кінозірка 1990-х Памела Андерсон, про яку зняли серіал, розкритикувала його – її роздратувало, що творці не узгодили з нею проєкт. В серіалі йдеться про скандальне секс-відео, яке було вкрадено з будинку Памели і її чоловіка-барабанщика культового гурту Motley Crue Томмі Лі (Себастіан Стен), і розповсюджено через інтернет.

Здається, роль в проєкті стала для Лілі найбільшим випробуванням за всю її кар’єру. Акторку гримували для зйомок по чотири години, в неї були накладки на лоб, зуби, груди, а також – декілька платинових перук. Джеймс дивилася записи з Памелою, навчилась не тільки рухатись, як вона, але й говорити з акцентом Андерсон! А головне – в процесі важких сцен Лілі відчула те, що довелось пережити її героїні… Моментами здається, що в кадрі з’являється сама Пем, настільки Лілі в гримі на неї схожа.

Ця роль стала найгучнішою в кар’єрі Джеймс, за неї акторка була номінована на цілу низку престижних премій Золотий глобус, Еммі та інші.

Лілі Джеймс в ролі Пем / Кіноріум

Героїня нового ромкому "До чого тут кохання?" має багато рис від усіх цих образів. Вона смілива, відверта, сексуальна і… романтична. Окрім Лілі Джеймс в стрічці знялися суперзірка Емма Томпсон, актор Шазад Латіф та інші британські зірки.

В українських кінотеатрах – вже з 9 лютого!

Лілі Джеймс в ролі Зої / Пресслужба фільму