5 цікавих серіалів на вечір, від яких неможливо буде відірватися

Вільний вечір і хороший серіал – чудовий спосіб провести вечір після важкого дня або на вихідних. Однак, з такою великою кількістю проєктів, які пропонує сучасне кіно, важко знайти той, який захопить вас на всю ніч.

Тож Редакція Кіно 24 підготувала п'ять чудових серіалів, які не залишать байдужим жодного глядача. Зробіть собі тепле какао, вкрийтесь пледом і насолоджуйтеся!

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5 серіалів на вечір, які тримають в напрузі до останньої серії

"Відіграти назад"

Якщо ви шукаєте невеликий серіал з детективним сюжетом, рекомендуємо переглянути "Відіграти назад". У дебютній серії автори проекту HBO розповідають про ідеальну родину, яку складають успішний лікар-онколог Джонатан, його дружина психолог Грейс та їхній син Генрі, учень престижної школи. Проте, після благодійного шкільного заходу, одна з матерів була вбита, а підозра падає на цю сімейку. Головні ролі у "Відіграти назад" виконують Ніколь Кідман і Г'ю Грант.

"Відіграти назад": дивіться трейлер

"Флібег"

"Флібег" – це чудовий варіант для тих, хто любить захопливі історії про дівчину, яка має нестандартну харизму. Серіал точно не залишить нікого байдужим. Головна героїня Фібі Воллер-Брідж живе неструктурованим життям, у неї немає чітких пріоритетів, а з родиною та особистим життям у неї не все гладко. Проте, знайомство із привабливим священником допомагає їй задуматись над важливими темами, такими як любов, сім'я, віра та добро.

"Флібег": дивіться трейлер

"Усюди жевріють пожежі"

Серіал "Усюди жевріють пожежі" знято за однойменним романом Селести Інг, випущеним у 2017 році. Еллен Річардсон – матір поважної родини маленького американського містечка. Вона живе, якщо так можна назвати, "правильним" життям і вважається лідером у Шейкер-Гайтс, що в Огайо. Однак розмірений темп її життя порушує нова сусідка – запальна художниця Міа Воррен. Попри те, що жінки не можуть порозумітися і не збираються мирится з правилами одна одної, їхні доньки стають справжніми подругами. А все тому, що кожна з них знаходить у сусідській домівці те, чого їй не вистачає у власній. Одній подобається хаос, проти якого виступає її матір, а іншій – спокій, про який у своєму домі вона може лише мріяти.

"Усюди жевріють пожежі": дивіться трейлер

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"Убивства в одній будівлі"

"Убивства в одній будівлі" — американський комедійний телесеріал, створений Стівом Мартіном та Джоном Гофманом. Hulu сказав, що це шоу – його найпопулярніша оригінальна комедія.

Сюжет розповідає про трьох мешканців великого будинку в Нью-Йорку, які знаходять спільний інтерес - слухати та обговорювати подкасти про справжні вбивства. Одного дня у їхньому будинку відбувається вбивство, і трійця розпочинає своє дослідження, щоб з'ясувати, хто з мешканців є вбивцею.

Серіал отримав позитивні відгуки критиків та глядачів за свій унікальний підхід до жанру детективу та хорошу хімію між головними акторами.

"Убивства в одній будівлі": дивіться трейлер

"Джинні і Джорджія"

Серіал розкриває складні стосунки між матір'ю та дочкою, які відрізняються стосунками, які були в їхній власній родині. Крім того, в серіалі розглядається низка соціальних та культурних питань, таких як расизм, насильство, шкільне життя та сексуальність.

Серіал розповідає історію матері Джинні та її двох дітей, Джорджі та Остіна, які переїжджають у маленьке містечко Нова-Скотія, де вони намагаються розпочати нове життя після того, як їхній батько помер.

"Джинні і Джорджія": дивіться трейлер