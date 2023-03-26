Подивіться їх зараз: 5 сучасних фільмів, які "зачепили" Тараса Цимбалюка

Тарас Цимбалюк – відомий український актор театру та кіно, який здобув популярність завдяки своїм яскравим та незабутнім ролям, зокрема у серіалах "Спіймати Кайдаша" та "Кріпосна". Як і кожен кінолюбитель, у нього є свої улюблені фільми, які його захоплюють та надихають.

У своєму інстаграмі актор поділився списком стрічок, які його "зачепили" останнім часом. У ньому ми побачимо номінантів на цьогорічний Оскар та новий фільм з Марго Роббі "Вавилон".

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5 нових фільмів, які сподобалися Тарасу Цимбалюку

"Смак у кожного свій, звісно. Фільмувати почали з такою швидкістю, що, певна річ, не встигаєш за усіма картинами, – каже Тарас Цимбалюк. – Але кілька трендів сезону з задоволенням підтверджую!".

"Блідо-блакитне око"

Рік: 2022

Жанр: трилер, детектив



"Блідо-блакитне око" з Бейлом – це суцільна смакота. Щосекунди ловив насиченість повною довершеністю жанру. Обожнюю грамотні, художні трилери. Красиво перенесли глядача в історичну атмосферу: розкадрували, пофарбували, усіх вдягнули – топчик. Тут мене тримав і сюжет: сильно все прописано. Ну, і Бейл – жива легенда, ходячий посібник з чоловічої акторської майстерності. Кайф.

"Блідо-блакитне око": дивіться трейлер

"Банші Інішерина"

Рік: 2022

Жанр: комедія, драма

"Банші Інішерина" – це абсолютно неочікуване диво для будь-якого глядача. Стильна трагікомедія. Дуже вміло поданий чорний гумор. Глісон і Фаррелл – потужний тандем. Сидів з відкритим ротом під час усіх їхніх спільних сцен. І все це звучить під акомпанемент однієї з найкрасивіших країн світу – Ірландія – ідеальний фон для цієї історії.

"Банші Інішерина": дивіться трейлер

"Вавилон"

Рік: 2022

Жанр: драма, комедія

Ааа, як так можна? Це перше, що мені спало на думку після перегляду… Цей фільм довів, що кіно не має абсолютно ніяких меж – друга думка, після перегляду. Марго Роббі вкотре ідеально вписується у черговий матеріал і віддається у кожному кадрі! Низький уклін художнику-постановнику! Одним словом, максимально талановито згенерований треш і вакханалія пронизаний цікавою сюжетною лінією.

"Вавилон": дивіться трейлер

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"Звільнення"

Рік: 2022

Жанр: драма, екшн

Тут Вілл Сміт доводить, що він глибокий драматичний актор з потрібною гнучкістю. Сама реальна історія, яка лягла в основу стрічки, – сильнюща і не залишає байдужим… Якщо знімати фільми про сторінки жорстокості рабства – то тільки так.

"Звільнення": дивіться трейлер

"Кит"

Рік: 2022

Жанр: драма

Обожнюю такі, практично моноісторії, та ще й у вигляді глибокої психологічної драми. Грим/костюм – неперевершені. Сценарій – бездоганний. Фрейзер – далеко не мій кумир серед драматичних акторів, але визнати варто: роль зроблена якісно! Оскар як яскравий тому доказ!

"Кит": дивіться трейлер