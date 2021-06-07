8-й Чілдрен Кінофест оголосив переможців

В Україні завершився 8-й фестиваль мистецтва кіно для дітей та підлітків Чілдрен Кінофест. Цього року він уперше відбувся у гібридному форматі. Кінотеатральні покази у 23-х містах відвідало майже 17 тисяч глядачів. Онлайн-програму переглянули понад 8 тисяч глядачів по всій Україні. Переможців було оголошено на онлайн-церемонії закриття фестивалю 6 червня.

У межах фестивалю вп’яте відбувся Конкурс короткометражних фільмів, знятих дітьми від 7 до 14 років. Організатори отримали понад 180 заявок з усієї України, серед яких обрали 16 фіналістів.

До теми Чілдрен Кінофест 2021: оголошено фіналістів конкурсу дитячих фільмів

Переможця визначило професійне журі українських кінематографістів:

режисер-постановник фантастичного анімаційного фільму "Віктор_Робот" Анатолій Лавренішин ;

; режисер драми "Додому" Наріман Алієв ;

; письменниця, режисерка документального хіта "Земля блакитна, ніби апельсин" Ірина Цілик.

Переможці 8-го Чілдрен Кінофесту

Цього року Гран-прі фестивалю за підсумками глядацького голосування отримала пригодницька стрічка "Полі" спільного виробництва Франції та Бельгії. Фільм розповідає про пригоди двох друзів – дівчинки та поні, якого вона звільняє від життя в неволі. 15 липня стрічка вийде в український прокат. Про це повідомляє пресслужба фестивалю Arthouse Traffic.

"Полі" 2021: дивіться трейлер

Найкращий український дитячий фільм року – " Мелісса " 14-річного Матвія Глазунова з міста Ізюм;

– " " 14-річного Матвія Глазунова з міста Ізюм; Найкраща стрічка у категорії від 7 до 10 років – анімація "БУЖОК і червона помада" 8-річної Єви Лисюк із Києва.

У категорії від 11 до 14 років були обрані:

Найкращий анімаційний фільм – " У пошуках друга " (Ірина Вертюк, 13 років, м. Миколаїв);

– " " (Ірина Вертюк, 13 років, м. Миколаїв); Найкращий ігровий фільм – "ЗУПИНИ ЦЕ!" (Аріна Горієва, 14 років, м. Дніпро).

Приз глядацьких симпатій, який присуджується за результатом голосування глядачів, отримала стрічка "ЗУПИНИ ЦЕ!" (Аріна Горієва, 14 років, м. Дніпро).

Восени фільми-фіналісти можна буде переглянути на YouTube-каналі Чілдрен Кінофесту.

Нагадаємо, що почесною амбасадоркою фестивалю у 2021 році стала співачка й авторка пісень Христина Соловій.

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8-й Чілдрен Кінофест відбувся з 28 травня до 2 червня року в кінотеатрах 23-х міст України, а також онлайн з 28 травня до 6 червня на сайті Чілдрен Кінофесту.

– розвивати в Україні традицію спільних сімейних переглядів кіно та залучати дітей до створення кінофільмів. Усі покази – безкоштовні. 9-й Чілдрен Кінофест відбудеться