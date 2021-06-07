8-й Чілдрен Кінофест оголосив переможців

В Україні завершився 8-й фестиваль мистецтва кіно для дітей та підлітків Чілдрен Кінофест. Цього року він уперше відбувся у гібридному форматі. Кінотеатральні покази у 23-х містах відвідало майже 17 тисяч глядачів. Онлайн-програму переглянули понад 8 тисяч глядачів по всій Україні. Переможців було оголошено на онлайн-церемонії закриття фестивалю 6 червня.
У межах фестивалю вп’яте відбувся Конкурс короткометражних фільмів, знятих дітьми від 7 до 14 років. Організатори отримали понад 180 заявок з усієї України, серед яких обрали 16 фіналістів.
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Переможця визначило професійне журі українських кінематографістів:
- режисер-постановник фантастичного анімаційного фільму "Віктор_Робот" Анатолій Лавренішин;
- режисер драми "Додому" Наріман Алієв;
- письменниця, режисерка документального хіта "Земля блакитна, ніби апельсин" Ірина Цілик.
Переможці 8-го Чілдрен Кінофесту
Цього року Гран-прі фестивалю за підсумками глядацького голосування отримала пригодницька стрічка "Полі" спільного виробництва Франції та Бельгії. Фільм розповідає про пригоди двох друзів – дівчинки та поні, якого вона звільняє від життя в неволі. 15 липня стрічка вийде в український прокат. Про це повідомляє пресслужба фестивалю Arthouse Traffic.
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- Найкращий український дитячий фільм року – "Мелісса" 14-річного Матвія Глазунова з міста Ізюм;
- Найкраща стрічка у категорії від 7 до 10 років – анімація "БУЖОК і червона помада" 8-річної Єви Лисюк із Києва.
У категорії від 11 до 14 років були обрані:
- Найкращий анімаційний фільм – "У пошуках друга" (Ірина Вертюк, 13 років, м. Миколаїв);
- Найкращий ігровий фільм – "ЗУПИНИ ЦЕ!" (Аріна Горієва, 14 років, м. Дніпро).
Приз глядацьких симпатій, який присуджується за результатом голосування глядачів, отримала стрічка "ЗУПИНИ ЦЕ!" (Аріна Горієва, 14 років, м. Дніпро).Восени фільми-фіналісти можна буде переглянути на YouTube-каналі Чілдрен Кінофесту.
Нагадаємо, що почесною амбасадоркою фестивалю у 2021 році стала співачка й авторка пісень Христина Соловій.
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8-й Чілдрен Кінофест відбувся з 28 травня до 2 червня року в кінотеатрах 23-х міст України, а також онлайн з 28 травня до 6 червня на сайті Чілдрен Кінофесту.Місія фестивалю – розвивати в Україні традицію спільних сімейних переглядів кіно та залучати дітей до створення кінофільмів. Усі покази – безкоштовні. 9-й Чілдрен Кінофест відбудеться з 27 травня до 5 червня 2022 року.