Доступні онлайн: 8 документальних фільмів про війну, які варто подивитися

Ми живемо в історичні часи, коли кожен день важливий. Один з наших невіднятних обовʼязків як нації – слідкувати за історією та усвідомлювати, якою ціною виборюється незалежність. Часто про історичні події можна дізнатися через художні або документальні проєкти, завдяки яким історію України навряд чи можна буде переписати.

MEGOGO разом з 24 Каналом зібрали документальні фільми, в основі яких російсько-українська війна, життя цивільних та військових. І, звичайно, – спільна жага до перемоги над ворогом.

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8 документальних фільмів про війну

"Воїни"

Де дивитися: MEGOGO

Документальний фільм, знятий власною студією MEGOGO ORIGINALS. Проєкт складається з 6 частин та розповідає про військових, які до 24 лютого мали цивільні професії, а після — опанували бойову справу. Серед героїв:

IT Project Manager з позивним "Армор",

стоматолог Андрій Турків,

засновник "Культурних сил України", військовослужбовець Коля Сєрга,

підприємець Олександр Гуц з позивним "Балу",

художник-постановник Денис Власенко.

"Воїни": дивіться тизер

"Форпост Ірпінь"

Де дивитися: MEGOGO

Фільм знято на основі книги "Битва за Ірпінь" Петра Щербини, який виступив продюсером та керівником авторської групи фільму. Основою фільму стали події лютого – березня 2022 року, зняті на мобільні телефони очевидцями.



Кадр з фільму "Форпост Ірпінь" / Скриншот

"ПАТРІОТ: війна в Україні"

Де дивитися: MEGOGO

Військовий документальний фільм про життя добровольців з 43 батальйону "Патріот", які роками боронять Україну на передовій. Стосунки з побратимами, історії з життя та війна без прикрас. Це прониклива історія без крові, але зі всім жахом війни.

"ПАТРІОТ: війна в Україні": дивіться відео

"Під захистом України"

Де дивитися: MEGOGO

У фільм, орієнтований для міжнародного глядача, увійшли зйомки команди "Назустріч сонцю" у перший рік війни. Стрічка розповідає про українців: сильних, сміливих, незламних та непереможних.

"Під захистом України": дивіться фільм

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"Сильні, як земля"

Де дивитися: MEGOGO

Документальний проєкт про героїв тилу, які попри війну творять життя країни. Тут війна показана не через призму болю та страждання, а через відродження людської сили, гідності та відбудови в умовах війни.

"Сильні, як земля": дивіться тизер

"Маріуполь. Хроніки пекла"

Де дивитися: MEGOGO

Розповідь про життя у місті з перших днів повномасштабної війни й до початку квітня 2022 року. У стрічці зібрані документальні кадри та інтерв’ю людей, яким вдалося вирватись із блокадного Маріуполя.

"Маріуполь. Хроніки пекла": дивіться трейлер

"Ти в ЗСУ"

Де дивитися: MEGOGO

Проєкт розповідає про життя та професійні будні бійців елітного підрозділу. Військові вирушають на такі місії, про які, можливо, всі дізнаються через довгі роки.

"Ти в ЗСУ": дивіться тизер

"Ефект присутності"

Де дивитися: MEGOGO

Документальний фільм "Ефект присутності", присвячений журналісту та командиру спецпідрозділу ГУР Олексію Чубашеву. Стрічка розповідає про роботу журналістів Військового телебачення України в умовах повномасштабного вторгнення росіян.

"Ефект присутності": дивіться трейлер