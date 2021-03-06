Не лише "Сімпсони" вміють дивувати передбаченнями. Є безліч фільмів та серіалів, сюжет яких частково перенісся у реальне життя. Збіг обставин, доля, сила думки – теорій такому явищу є безліч.

Ми пригадали 9 фільмів, трагічні події з яких повністю або частково стали реальністю. Цікаво, якби режисери або сценаристи знали, що дещо справді відбудеться у майбутньому, чи змінили вони б сюжет?

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"Комісія з розслідування"

Оригінальна назва: "Комиссия по расследыванию"

"Комиссия по расследыванию" Рік виходу: 1979

У 1979 радянський режисер Володимир Бортко наважився включити в сюжет аварію реактора серії РБМК на атомній АЕС на півночі СРСР. Кінострічка вийшла у тому ж році й аудиторія сприйняла його, як техногенну фантазію з вигаданим сюжетом. Хто ж міг знати, що через 7 років на Чорнобильський АЕС вибухне реактор тієї ж серії.



Кадр з фільму "Комісія по розслідуванню" / Скриншот з відео

"Хвіст виляє собакою"

Оригінальна назва: Wag the Dog

Wag the Dog Рік виходу: 1997

У цьому фільмів команда піарників і продюсерів створила вигадану війну, аби відвернути увагу громадян США від скандалу в Білому домі.

Фрагмент з фільму "Хвіст виляє собакою": дивіться відео

І через місяць після прем'єри в президентському палаці розгорівся гучний скандал за участю Білла Клінтона і Моніки Левінські. Тоді ж були запущені ракети по базах Аль-Каїди в Хості й фармацевтичній фабриці "Судан", де нібито проводився нервово-паралітичний газ. Журналісти звинуватили адміністрацію США у спробі відвернути увагу. Представники адміністрації заперечують ці твердження, але слідчі з Комісію по розслідуванню подій не знайшли причин для спростування заяв журналістів.

"Китайський квартал"

Оригінальна назва: Chinatown

Chinatown Рік виходу: 1974

У неонуарі режисера Романа Поланського персонаж Джека Ніколсона дізнається, що сестра героїні насправді є її ж дочкою.

Фільм "Китайський квартал": дивіться трейлер

Після зйомок картини журналіст з видання "Time" зателефонував до Ніколсона, аби уточнити знайдену інформацію про актора. Нібито жінка, яку Джек Ніколсон вважав своєю сестрою (Джун Ніколсон), насправді є його матір'ю. Спочатку актор заперечував це, але згодом дізнався. що це правда. Його мати завагітніла в 16 років від невідомого чоловіка. Тож бабуся вирішила ростити малюка, як свого, не розкриваючи правди.

"Телефонна будка"

Оригінальна назва: Phone Booth

Phone Booth Рік виходу: 2002

Невідомий снайпер тримає на прицілі заляканого Коліна Фаррелла, який перебуває у телефонній будці. Зловмисник не дозволяє чоловікові її залишити.

Фільм "Телефонна будка": дивіться трейлер

Зйомки стрічки закінчились у 2000 році, але прокат довелося відкласти. Тому що незадовго до початку прокату двоє терористів зі снайперськими гвинтівками почали тероризувати декілька штатів США. Вони вбили 17 випадкових людей.

"Поза підозрою"

Оригінальна назва: Above Suspicion

Above Suspicion Рік виходу: 1995

Крістофер Рів виконав роль поліцейського, який після поранення отримав інвалідність.

Фрагмент з фільму "Поза підозрою": дивіться відео

Через 6 днів після прем'єри картини, а саме 21 травня 1995 року, Рів впав з коня та травмував шийний відділ хребта. Це миттєво паралізувало актора.

"Реальне кохання"

Оригінальна назва: Love actually

Love actually Рік виходу: 2003

Здавалося б, а що поганого міг передбачити цей милий різдвяний фільм. А пам'ятаєте героя Ліама Нісона, який втратив дружину та виховував пасинка самостійно?

Фільм "Реальне кохання": дивіться трейлер

Через 6 років після виходу стрічки реальна дружина актора загинула, катаючись на гірських лижах.

Багато разів я думав про цей фільм і про своє життя. Реальна любов правдива. Це гобелен життя,

– зізнався Ліам Нісон.

"Омен"

Оригінальна назва: The Omen

The Omen Рік виходу: 1976

Сміливці хочуть запобігти сходженню до влади антихриста. Одному з героїв відрізають голову в одній з найбільш пам'ятних сцен картини.

Фільм "Омен": дивіться трейлер

У п'ятницю 13 серпня 1976 року двоє творців спецефектів "Омена" потрапили в автокатастрофу. Одна людина вижила. А ось другій, Ліз Мур, відтяло голову. Ця трагічна історія трапилась поруч з голландським містечком під назвою Оммен.

"Прощай, дитинко, прощай"

Оригінальна назва: Gone Baby Gon

Gone Baby Gon Рік виходу: 2007

В основі фільму історія, як в околицях Бостона безслідно пропала чотирирічна дівчинка Аманда Маккріді.

Фільм "Прощавай, дитинко, прощавай": дивіться трейлер

І коли у світі вже розпочалась масштабна рекламна кампанія по розкрутці цього трилера, як в Португалії зникла британська чотирирічна дівчинка зі співзвучним ім'ям Мадлен Макканн. У цій історії було ще багато близьких до сценарію нюансів, через що вихід стрічки відклали до кращих часів.

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"Дитина Розмарі"

Оригінальна назва: Rosemary's Baby

Rosemary's Baby Рік виходу: 1968

Моторошний фільм про вагітну красуню, за дитиною якої починають полювати члени сатанинського культу.

Фільм "Дитина Розмарі": дивіться трейлер

Через рік після виходу фільму, у 1969 році, дружина режисера Шерон Тейт була жорстоко вбита членами клану Чарльза Менсона. Як і у фільмі, подружжя незадовго до трагедії переїхали у новий будинок.