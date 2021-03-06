9 фільмів, які передбачили неприємні події
Не лише "Сімпсони" вміють дивувати передбаченнями. Є безліч фільмів та серіалів, сюжет яких частково перенісся у реальне життя. Збіг обставин, доля, сила думки – теорій такому явищу є безліч.
Джерело:24 канал
Ми пригадали 9 фільмів, трагічні події з яких повністю або частково стали реальністю. Цікаво, якби режисери або сценаристи знали, що дещо справді відбудеться у майбутньому, чи змінили вони б сюжет?
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"Комісія з розслідування"
- Оригінальна назва: "Комиссия по расследыванию"
- Рік виходу: 1979
У 1979 радянський режисер Володимир Бортко наважився включити в сюжет аварію реактора серії РБМК на атомній АЕС на півночі СРСР. Кінострічка вийшла у тому ж році й аудиторія сприйняла його, як техногенну фантазію з вигаданим сюжетом. Хто ж міг знати, що через 7 років на Чорнобильський АЕС вибухне реактор тієї ж серії.
Кадр з фільму "Комісія по розслідуванню" / Скриншот з відео
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"Хвіст виляє собакою"
- Оригінальна назва: Wag the Dog
- Рік виходу: 1997
У цьому фільмів команда піарників і продюсерів створила вигадану війну, аби відвернути увагу громадян США від скандалу в Білому домі.
Фрагмент з фільму "Хвіст виляє собакою": дивіться відео
І через місяць після прем'єри в президентському палаці розгорівся гучний скандал за участю Білла Клінтона і Моніки Левінські. Тоді ж були запущені ракети по базах Аль-Каїди в Хості й фармацевтичній фабриці "Судан", де нібито проводився нервово-паралітичний газ. Журналісти звинуватили адміністрацію США у спробі відвернути увагу. Представники адміністрації заперечують ці твердження, але слідчі з Комісію по розслідуванню подій не знайшли причин для спростування заяв журналістів.
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"Китайський квартал"
- Оригінальна назва: Chinatown
- Рік виходу: 1974
У неонуарі режисера Романа Поланського персонаж Джека Ніколсона дізнається, що сестра героїні насправді є її ж дочкою.
Фільм "Китайський квартал": дивіться трейлер
Після зйомок картини журналіст з видання "Time" зателефонував до Ніколсона, аби уточнити знайдену інформацію про актора. Нібито жінка, яку Джек Ніколсон вважав своєю сестрою (Джун Ніколсон), насправді є його матір'ю. Спочатку актор заперечував це, але згодом дізнався. що це правда. Його мати завагітніла в 16 років від невідомого чоловіка. Тож бабуся вирішила ростити малюка, як свого, не розкриваючи правди.
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"Телефонна будка"
- Оригінальна назва: Phone Booth
- Рік виходу: 2002
Невідомий снайпер тримає на прицілі заляканого Коліна Фаррелла, який перебуває у телефонній будці. Зловмисник не дозволяє чоловікові її залишити.
Фільм "Телефонна будка": дивіться трейлер
Зйомки стрічки закінчились у 2000 році, але прокат довелося відкласти. Тому що незадовго до початку прокату двоє терористів зі снайперськими гвинтівками почали тероризувати декілька штатів США. Вони вбили 17 випадкових людей.
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"Поза підозрою"
- Оригінальна назва: Above Suspicion
- Рік виходу: 1995
Крістофер Рів виконав роль поліцейського, який після поранення отримав інвалідність.
Фрагмент з фільму "Поза підозрою": дивіться відео
Через 6 днів після прем'єри картини, а саме 21 травня 1995 року, Рів впав з коня та травмував шийний відділ хребта. Це миттєво паралізувало актора.
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"Реальне кохання"
- Оригінальна назва: Love actually
- Рік виходу: 2003
Здавалося б, а що поганого міг передбачити цей милий різдвяний фільм. А пам'ятаєте героя Ліама Нісона, який втратив дружину та виховував пасинка самостійно?
Фільм "Реальне кохання": дивіться трейлер
Через 6 років після виходу стрічки реальна дружина актора загинула, катаючись на гірських лижах.
Багато разів я думав про цей фільм і про своє життя. Реальна любов правдива. Це гобелен життя,
– зізнався Ліам Нісон.
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"Омен"
- Оригінальна назва: The Omen
- Рік виходу: 1976
Сміливці хочуть запобігти сходженню до влади антихриста. Одному з героїв відрізають голову в одній з найбільш пам'ятних сцен картини.
Фільм "Омен": дивіться трейлер
У п'ятницю 13 серпня 1976 року двоє творців спецефектів "Омена" потрапили в автокатастрофу. Одна людина вижила. А ось другій, Ліз Мур, відтяло голову. Ця трагічна історія трапилась поруч з голландським містечком під назвою Оммен.
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"Прощай, дитинко, прощай"
- Оригінальна назва: Gone Baby Gon
- Рік виходу: 2007
В основі фільму історія, як в околицях Бостона безслідно пропала чотирирічна дівчинка Аманда Маккріді.
Фільм "Прощавай, дитинко, прощавай": дивіться трейлер
І коли у світі вже розпочалась масштабна рекламна кампанія по розкрутці цього трилера, як в Португалії зникла британська чотирирічна дівчинка зі співзвучним ім'ям Мадлен Макканн. У цій історії було ще багато близьких до сценарію нюансів, через що вихід стрічки відклали до кращих часів.
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"Дитина Розмарі"
- Оригінальна назва: Rosemary's Baby
- Рік виходу: 1968
Моторошний фільм про вагітну красуню, за дитиною якої починають полювати члени сатанинського культу.
Фільм "Дитина Розмарі": дивіться трейлер
Через рік після виходу фільму, у 1969 році, дружина режисера Шерон Тейт була жорстоко вбита членами клану Чарльза Менсона. Як і у фільмі, подружжя незадовго до трагедії переїхали у новий будинок.
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