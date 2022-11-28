Зірка "Месників" несподівано став головним претендентом на роль Джеймса Бонда: ім’я розсекречено

"007: Не час помирати" став останнім фільмом, у якому Деніел Крейг зіграв Джеймса Бонда. Тепер нову еру "бондіани" може розпочати Аарон Тейлор-Джонсон – 32-річна зірка "Месників: Ера Альтрона" та "Швидкісного поїзда".

Раніше продюсерка фільму Барбара Брокколі сказала, що варто почекати до 2022 року, щоб зосередитися на найбільш ймовірних кандидатів, які візьмуть на себе культову роль Джеймса Бонда. Зараз вона вважає, що Аарон – "один із лідерів".

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Що відомо про Аарона Тейлора-Джонсона

Аарон Тейлор-Джонсон – британський актор театру, кіно та телебачення. Знявся у понад 30 фільмах, серед яких:

"Ангус, стрінги та поцілунки засмоктом", 2008 рік;

"Стати Джоном Ленноном", 2009 рік;

"Пипець", 2010 рік;

"Дикуни", 2012 рік;

"Анна Кареніна", 2012 рік;

"Ґодзілла", 2014 рік;

"Месники: Ера Альтрона", 2015 рік;

"Нічні звірі", 2016 рік;

"Тенет", 2020 рік;

"Kingsman: Велика гра", 2021 рік;

"Швидкісний поїзд", 2022 рік;

"Крейвен-мисливець", 2023 рік та інші.

У 2017 році отримав нагороду Золотий глобус за найкращу чоловічу роль другого плану та здобув перемогу на міжнародному кінофестивалі у Санта-Барбарі.

Аарон справив враження на продюсерку франшизи Бонда Барбару Брокколі на суді в Pinewood Studios. Один інсайдер сказав: "У вересні Аарон пішов на проби на роль наступного Бонда, і продюсери, і Барбара полюбили його".



Аарон Тейлор-Джонсон / Фото з інстаграму актора

Хто був у списку кандидатів на роль Джеймса Бонда

До речі, розмови щодо репрезентації шпигунського персонажа Джеймса Бонда ведуться роками. Неодноразово також йшла мова за те, щоб головну роль у "бондіані" виконала жінка. Проте в інтерв’ю Radio Times, Денієл Крейґ сказав, що жінки не мають грати роль Джеймса Бонда: "Повинні бути кращі ролі для жінок і темношкірих акторів". Також продюсерка Барбара вважала, що "Джеймс Бонд може бути будь-якого кольору шкіри, але він чоловік".

Наступним Бондом міг би стати хто завгодно. У списку претендентів були такі знаменитості: