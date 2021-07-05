"Абатство Даунтон 2": прем’єру сиквелу перенесли на 2022 рік

Прихильники історичного серіалу "Абатство Даунтон" в очікуванні на новий сиквел до знаменитої драми. Стрічка мала вийти наприкінці 2021 року, проте компанія Focus Features заявила, що перенесла дату прем’єри на 18 березня 2022 року.

На знімальний майданчик "Абатства Даунтон" повернувся сценарист Джуліан Фелоуз, який створить нову неймовірну історію. А от екранізує все режисер Саймон Кертіс.

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Про що сиквел популярного серіалу

В основу стрічки буде покладена історія з життя аристократів у ХХ столітті, за якою глядачі могли стежити у серіалі та першому сиквелі "Абатство Даунтон".

Актори фільму "Абатство Даунтон 2"

На екрани повернуться улюблені персонажі глядачів. У сиквелі "Абатство Даунтон" можна буде побачити акторів:

Г'ю Бонневілль – граф Грентем, Роберт Кроулі

Меггі Сміт – Вайолет, графиня Грентем

Джим Картер – дворецький Чарльз Карсон

Лора Кармайкл – леді Едіт, донька графа

Мішель Докері – леді Мері

Пенелопа Вілтон – Ізабел Кровлі

Елізабет Макговерн – Кора Кровлі, графиня Грентем та ін.

Також очікується і поява нових героїв, адже в акторському касті "Абаства Даунтон 2" можна побачити Г'ю Денсі, Лору Геддок, Домініка Веста і Наталі Бай.