Аді Роговцевій – 89: 5 культових фільмів, які зробили її легендою українського кіно

Сім десятиліть на сцені і в кадрі – і, судячи з усього, це ще не фінал. З Днем народження, Адо Миколаївно!

Аді Роговцевій виповнюється 89 років, 70 з яких вона на сцені – і навіть зараз акторка продовжує грати вистави, зніматись в українських мелодрамах та комедіях, вбачаючи в цьому джерело сили та натхнення. І знагоди дня народження акторки 24 Канал нагадує вам про фільми, які зробили акторку легендою українського кіно.

"Летючий корабель" (1960)



Фільм "Летючий корабель" (1960) / Кадр з фільму



Богатирі, Змій і летючий корабель – українська казка про Котигорошка на екрані виглядає так, наче спецефекти тут узагалі не потрібні. Проста мораль про перемогу добра над злом, яка чомусь досі працює краще за будь-який голлівудський блокбастер.

"Лісова пісня" (1961)



Фільм "Лісова пісня" (1960) / Кадр з фільму



Перша екранізація драми Лесі Українки – магія лісу, кохання без меж і атмосфера, яка не старіє попри те, що фільму вже понад 60 років. Класика, яка вперто відмовляється виходити з моди.

"Камінний господар" (1971)

Фільм "Камінний господар" (1971) / Кадр з фільму



Начебто знайома історія про Дон Жуана – але без звичного романтичного настрою. Тут більше психології та складних виборів, ніж красивих залицянь. Тобто варіант для тих, хто втомився від класичних любовних історій.

"Салют, Маріє!" (1971)



Фільм "Салют, Маріє!" (1971) / Кадр з фільму



Роль, яка зробила Роговцеву справжньою кінозіркою – і, зважаючи на масштаб її подальшої кар'єри, зробила це непогано. Молода підпільниця Марія проходить крізь війну, випробування і велике кохання – набір, який сьогодні тягне щонайменше на серіал.

"Дев'ять життів Нестора Махна" (2006)



Фільм "Дев'ять життів Нестора Махна" (1960) / Кадр з фільму



Історична драма про буремний початок XX століття, де Роговцева з'являється в ролі матері Махна. Небагато сцен – але саме та ситуація, коли навіть невеликий екранний час примудряється додати всій історії глибини.

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