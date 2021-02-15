Гра буде запеклою: з'явився ексклюзивний уривок фільму "Аферистка"

З 18 лютого в український прокат виходить кримінальний трилер "Аферистка" з Розамунд Пайк у головній ролі. І поки до прем'єри залишаються лічені дні, 24 канал радий показати ексклюзивний уривок з однієї з найочікуваніших новинок лютого.

На кадрах можна побачити, як герої Ромамунд Пайк і Кріса Мессіни зустрічаються для обговорення важливої справи. Чоловік переконує аферистку дати спокій багатій пенсіонерці Дженніфер Пітерсон. Та коли перемовини заходять у глухий кут, в хід йде "важка артилерія" – погрози. І від цієї бесіди справді стає зрозуміло, що головна героїня Марла Грейсон не має наміру відступати у будь-якому випадку.

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Ексклюзивний фрагмент фільму "Аферистка": дивіться відео

"Аферистка": коротко про фільм

Фільм "Аферистка" вже прикував чималу увагу кіноманів, адже небезпечну та геніальну у своїй кримінальній схемі жінку зіграла Розамунд Пайк. Для неї таке амплуа не є новим, адже актриса виконала головну роль у фільмі "Загублена".

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У новій стрічці Розамунд перевтілилась у талановиту юристку Марлу Грейсон, яка спеціалізується на наданні дуже обмежених послуг державі. Вона стає опікуном заможних пенсіонерів та поки вони живуть у будинках для літніх людей, продає всю нерухомість своїх жертв.

Те, що за маскою красуні приховується справжня хижачка, стало зрозуміло з першого трейлера "Аферистки". Спокійні будні Марли завершуються, коли вона береться за незвичну клієнтку Дженніфер Пітерсон. Виявляється, пенсіонерка має впливових захисників, які живуть поза законом і готові провчити аферистку. Та чи зуміє Марла викрутитись з ситуації та чи зможе зберегти своє життя у цій боротьбі – глядачі побачать у кінотеатрах з 18 лютого.

"Аферистка": дивіться трейлер

Головні ролі у фільмі "Аферистка" виконали: