Супермен з дитинства: Генрі Кавілл розчулив мережу архівним фото

Знаменитий британський актор Генрі Кавілл розчулив мережу своїм дитячим фото з мамою. На кадрі чоловік постав у кофті з логотипом Супермена, а вже у дорослому віці зіграв цього культового супергероя.

Архівним кадром Генрі Кавілл поділився 8 березня. У дописі актор привітав неньку з Міжнародним жіночим днем та наголосив, що саме вона навчила його найголовнішого – бути доброю людиною.

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"У Міжнародний жіночий день я присвячую цей допис найнеймовірнішій жінці, яку я знаю – моїй мамі. Це визначна, сильна, наполеглива, розумна, добра, мудра і турботлива особистість. А цей маленький хлопчина на її колінах дізнався від неї страшенно багато всього про те, що таке стати хорошою людиною", – написав Генрі Кавілл.

Привернуло увагу кіноманів і те, що актор позував на архівному фото у вбранні з логотипом Супермена. Цього персонажа Генрі Кавілл вперше зіграв у 2013 році у стрічці "Людина зі сталі".

Реакція мережі

На такий знімок прихильники Генрі Кавілла відреагували сотнями коментарями. Підписники блогу актора були зачаровані архівною світлиною та зазначили, що чоловік з дитинства був готовий до ролі цього супергероя.

"Ви були народжені для ролі Супермена"

"Це наче пророцтво у минулому"

"Ви стали Суперменом завдяки Супержінці поряд з вами"

"А після цього з'явився наш Супермен"

"Це просто неймовірно", – писали схвильовані прихильники Кавілла.

Генрі Кавілл в образі Супермена

Ще у 2011 році у ЗМІ оголосили, що привабливий британець Генрі Кавілл пройшов кастинги та стане новим Суперменом у фільмах Зака Снайдера. Співпраця актора і режисера розтягнулась на кілька років, а чоловік приміряв супергеройський костюм у стрічках "Людина зі сталі", "Бетмен проти Супермена: На зорі справедливості" та "Ліга справедливості".

І хоч історія про Супермена вже не викликає такого ажіотажу, як стрічки Marvel, для актора це був чудовий шанс проявити себе. Після цього Генрі Кавілла запросили на головні ролі в бойовики, а армія прихильниць красеня тільки зросла.

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Генрі Кавілл у ролі Супермена / Фото EW