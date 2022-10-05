"Ілон, ти можеш краще": актор з "Месників" розкритикував Маска за його провокаційні заяви
5 жовтня 2022 , 17:25Читать новость на русском
Джерело:Твітер Марка Руффало
Американський актор Марк Руффало відреагував на скандальні твіти Ілона Маска. Він засудив бізнесмена і підтримав Україну.
Поки Сергій Притула збирає на підручник з історії України для Маска, Руффало впевнений, що "Ілон повинен був виконати домашнє завдання, однак помилився в кожному окремому пункті".
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Марк Руффало відреагував на скандальні твіти Ілона Маска
"Ілон повинен був виконати домашнє завдання. Однак він помилився в кожному окремому пункті, включаючи припущення, що ООН буде наглядати за незаконним референдумом, що суперечить самому статуту ООН. Ілон, ти можеш краще", – прокоментував актор.
Марк Руффало розкритикував Маска / Скриншот допису
Скандальні твіти Ілона Маска: коротко про головне
- Ввечері 3 жовтня з’явилася низка провокаційних твітів Ілона Маска. Він заявив, що Крим потрібно віддати Росії та досягнути миру: "Провести ще раз референдум на тимчасово окупованих Росією українських територіях" і "віддати Росії Крим".
- У коментарях Маску порадили вчити історію. За перших 30 хвилин збору Притули на підручник з історії України для Ілона Маска задонатили мільйон гривень, а менш ніж за добу – 2,7 мільйона гривень. Кошти передають на потреби ЗСУ.
- На дописи Маска відреагував президент Литви Гітанас Науседа. Він зазначив: "Коли хтось намагається вкрасти колеса Тесли, це не робить його власником".
- У президента Зеленського миттєво відреагували на "формулу миру" від Маска. Глава Офісу Президента Андрій Єрмак закликав українців направити свою енергію не на цей допис, а на донати для ЗСУ. Натомість заступник очільника ОП Михайло Подоляк запропонував свій варіант.
- Президент України Володимир Зеленський у твітері створив опитування, де можна обрати, який Ілон Маск вам подобається більше: той, який підтримує Україну, чи той, який підтримує Росію.
- Акції компаній Ілона Маска різко обвалилися на тлі обурливих твітів про Україну.