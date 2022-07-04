Актора Шона Пенна знову помітили у Львові

Американського актора Шона Пенна помітили в Україні. Цього разу знову у Львові.

Відповідний допис оприлюднили в Укрзалізниці. Про це написали ввечері 3 липня.

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У Львові помітили Пенна

У кого найкраща робота на землі? Правильно, в начальника вокзалу! То Вакарчук, то Джолі, а цього разу – дворазовий лауреат "Оскара" Шон Пенн!

– написала Укрзалізниця.

Додали також, що Шон Пенн, який завжди підтримував Україну та приїжджав потягом в Маріуполь у 2021 році, 24 лютого взагалі був у Києві.

Ба більше, цього разу відомий актор об'їхав залізницею всю країну.

"Впевнені, що його фільм буде залізно потужним!" – повідомили у компанії.



Шон Пенн прибув до Львова / Фото Укрзалізниці

Актор зупинився у Винниках

Американський актор зупинився у відомому комплексі відпочинку Emily Resort, що у львівських Винниках.

Кінорежисер перебуває у нашій державі невипадково. Як відомо, зараз Шон Пенн знімає документальний фільм про російсько-українську війну та хоче розповісти усьому світу правду про злочини, які чинить Росія проти нашої держави,

– пригадали в готелі.

Там також зауважили, що актор є володарем "Оскару", зіркою фільмів "Таємнича ріка" та "Гарві Мілк". Також Шон Пенн підтримує та допомагає переселенцям у Львові та області.



Шон Пенн зупинився біля Львова / Фото Emily Resort

Коротко про перебування Шона Пенна в Україні

27 червня Шон Пенн приїхав в Україну. Відомий актор відвідав міста Бучу та Ірпінь на Київщині, які дуже постраждали від окупації росіян. Це другий приїзд актора за останні 4 місяці. Адже він знімає кіно, яке допоможе світові дізнатись про звірства росіян в Україні.

Варто пригадати, що актор підписав угоду з мером Кракова, за якою благодійна організація CORE підтримає Краків, де перебувають тисячі біженців з України. Окрім того, Львівщина вже отримувала одну партію обіцяної гуманітарної допомоги від організації Пенна.

28 червня Шон Пенн зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським. Останній подякував актору за те, що він знімає документальне кіно про російську-українську війну.

1 липня Шон Пенн відвідав Одещину та зустрівся з Колею Сєргою. Також він купив українську картину благодійного проєкту Vony Razom – "333". Гроші з її продажу підуть на українську армію.

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