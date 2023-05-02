Який зараз мають вигляд актори "Гаррі Поттера": деяких не впізнати
2 травня – Міжнародний день Гаррі Поттера. Серія книг та фільмів про мага Гаррі Поттера стала популярною серед мільйонів шанувальників. Його мужність, смілива боротьба зі злом та вірність друзям не можуть залишити байдужим жодну людину. Якщо ви також любите цю франшизу, пропонуємо подивитися, як виглядають актори з "Гаррі Поттера" зараз.
Гаррі Поттер – один із найулюбленіших персонажів не лише дітей, але й дорослих, однак не варто забувати, що разом із ними у франшизі не менш важливими були Герміона Грейнджер, Рон Візлі, Драко Малфой та багато інших героїв.
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Як зараз виглядають актори "Гаррі Поттера": фотопорівняння
Деніел Редкліфф / Гаррі Поттер
Руперт Грінт / Рон Візлі
Емма Вотсон / Герміона Ґрейнджер
Томас Фелтон / Драко Мелфой
Бонні Райт / Джіні Візлі
Метью Льюїс / Невіл Лонґботом
Метью Льюїс / People
Олівер Фелпс / брат Рона Джордж Візлі, Джеймс Фелпс / брат Рона Фред Візлі
Олівер Фелпс і Джеймс Фелпс / People
Еванна Лінч / Луни Лавґуд
Альфред Енох / Дін Томас
Джулі Волтерс / мати Рона Моллі Візлі
Ральф Файнс / Лорд Волдеморт
Гелена Бонем Картер / Белатриса Лестранж
Меггі Сміт / Мінерва Макґонеґел
Алан Рікман / професор зіллєваріння Северус Снейп
Гаррі Меллінг / Дадлі Дурслі
Нагадаємо, в якій послідовності виходили фільми франшизи "Гаррі Поттер":
- "Гаррі Поттер і філософський камінь" — 2001 рік.
- "Гаррі Поттер і таємна кімната" — 2002 рік.
- "Гаррі Поттер і в'язень Азкабану" — 2004 рік.
- "Гаррі Поттер і Келих вогню" — 2005 рік.
- "Гаррі Поттер і Орден Фенікса" — 2007 рік.
- "Гаррі Поттер і напівкровний Принц" — 2009 рік.
- "Гаррі Поттер і Смертельні реліквії: Частина 1" — 2010 рік.
- "Гаррі Поттер і Смертельні реліквії: Частина 2" — 2011 рік.