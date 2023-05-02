Який зараз мають вигляд актори "Гаррі Поттера": деяких не впізнати

2 травня 2023, 17:48
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2 травня – Міжнародний день Гаррі Поттера. Серія книг та фільмів про мага Гаррі Поттера стала популярною серед мільйонів шанувальників. Його мужність, смілива боротьба зі злом та вірність друзям не можуть залишити байдужим жодну людину. Якщо ви також любите цю франшизу, пропонуємо подивитися, як виглядають актори з "Гаррі Поттера" зараз.

Гаррі Поттер – один із найулюбленіших персонажів не лише дітей, але й дорослих, однак не варто забувати, що разом із ними у франшизі не менш важливими були Герміона Грейнджер, Рон Візлі, Драко Малфой та багато інших героїв.

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Як зараз виглядають актори "Гаррі Поттера": фотопорівняння

Деніел Редкліфф / Гаррі Поттер


Деніел Редкліфф / People

Руперт Грінт / Рон Візлі


Руперт Грінт / People

Емма Вотсон / Герміона Ґрейнджер


Емма Вотсон / People

Томас Фелтон / Драко Мелфой


Томас Фелтон / People

Бонні Райт / Джіні Візлі


Бонні Райт / People

Метью Льюїс / Невіл Лонґботом


Метью Льюїс / People

Олівер Фелпс / брат Рона Джордж Візлі, Джеймс Фелпс / брат Рона Фред Візлі


Олівер Фелпс і Джеймс Фелпс / People

Еванна Лінч / Луни Лавґуд


Еванна Лінч / People

Альфред Енох / Дін Томас


Альфред Енох / People

Джулі Волтерс / мати Рона Моллі Візлі


Джулі Волтерс / People

Ральф Файнс / Лорд Волдеморт


Ральф Файнс / People

Гелена Бонем Картер / Белатриса Лестранж


Гелена Бонем Картер / People

Меггі Сміт / Мінерва Макґонеґел


Меггі Сміт / People

Алан Рікман / професор зіллєваріння Северус Снейп


Алан Рікман / People

Гаррі Меллінг / Дадлі Дурслі


Гаррі Меллінг / People

Нагадаємо, в якій послідовності виходили фільми франшизи "Гаррі Поттер":

  • "Гаррі Поттер і філософський камінь" — 2001 рік.
  • "Гаррі Поттер і таємна кімната" — 2002 рік.
  • "Гаррі Поттер і в'язень Азкабану" — 2004 рік.
  • "Гаррі Поттер і Келих вогню" — 2005 рік.
  • "Гаррі Поттер і Орден Фенікса" — 2007 рік.
  • "Гаррі Поттер і напівкровний Принц" — 2009 рік.
  • "Гаррі Поттер і Смертельні реліквії: Частина 1" — 2010 рік.
  • "Гаррі Поттер і Смертельні реліквії: Частина 2" — 2011 рік.

Автор: Наталія Гулій