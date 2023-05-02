Який зараз мають вигляд актори "Гаррі Поттера": деяких не впізнати

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2 травня – Міжнародний день Гаррі Поттера. Серія книг та фільмів про мага Гаррі Поттера стала популярною серед мільйонів шанувальників. Його мужність, смілива боротьба зі злом та вірність друзям не можуть залишити байдужим жодну людину. Якщо ви також любите цю франшизу, пропонуємо подивитися, як виглядають актори з "Гаррі Поттера" зараз.