Раніше ми розповідали, хто зіграє у 2 сезоні "Кави з кардамоном". У матеріалі Кіно 24 покажемо, як виглядають зірки серіалу в серіальному житті.
Як виглядають актори 2 сезону "Кави з кардамоном" в реальному житті?
Олена Лавренюк
Головна акторка українського серіалу "Кава з кардамоном" – це Олена Лавренюк. Вона зіграла роль Анни у першому сезоні, а також доєдналася до касти другого сезону серіалу. Ось як Олена виглядає у реальному житті:
Олексій Гнатковський
До акторського складу другого сезону доєднався секс-символ українського кіно Олексій Гнатковський. Усі знають його як легендарного театрального артиста, який виступає на сцені Франківського драмтеатру та багатьох інших. У другому сезоні ми також побачимо його у головній ролі. Ось як Гнатковський виглядає у реальному житті:
Олександр Кобзар
Хоча за останні роки український актор Олександр Кобзар зробив акцент більше на режисерській кар'єрі, однак до другого сезону серіалу "Кава з кардамоном" він також долучився. Ба більше, зіграє там головну роль.
Нещодавно Олександр Кобзар зізнавався, що вважає "Каву з кардамоном" одним із найякісніших українських серіалів останніх років.