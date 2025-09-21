Раніше ми розповідали, хто зіграє у 2 сезоні "Кави з кардамоном". У матеріалі Кіно 24 покажемо, як виглядають зірки серіалу в серіальному житті.

Радимо 5 бойовиків на Netflix, які постійно тримають у напрузі

Головна акторка українського серіалу "Кава з кардамоном" – це Олена Лавренюк. Вона зіграла роль Анни у першому сезоні, а також доєдналася до касти другого сезону серіалу. Ось як Олена виглядає у реальному житті:

Олексій Гнатковський

До акторського складу другого сезону доєднався секс-символ українського кіно Олексій Гнатковський. Усі знають його як легендарного театрального артиста, який виступає на сцені Франківського драмтеатру та багатьох інших. У другому сезоні ми також побачимо його у головній ролі. Ось як Гнатковський виглядає у реальному житті: Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Oleksiy Gnatkovskiy (@oleksiygnatkovskiy)

Олександр Кобзар

Хоча за останні роки український актор Олександр Кобзар зробив акцент більше на режисерській кар'єрі, однак до другого сезону серіалу "Кава з кардамоном" він також долучився. Ба більше, зіграє там головну роль.

Нещодавно Олександр Кобзар зізнавався, що вважає "Каву з кардамоном" одним із найякісніших українських серіалів останніх років.