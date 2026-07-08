Їхні життя забрали хвороби: хто з акторів серіал "Баффі – винищувачка вампірів" помер

На жаль, світ кіноіндустрії кожного року втрачає акторів, які свого часу були улюбленцями мільйонів. Багато із них навіть не дожили до похилого віку, що тільки погіршує історію із втратами.

Минулого року анонсували, що Hulu планує відзняти продовження культового серіалу про "винищувачку вампірів". У ролях мали б бути актори, які знялись у старому серіалі, однак не склалось. За якийсь час творці оголосили про скасування проєкту, а пізніше почали з'являтись новини про смерті акторів, пише 24 Канал.

Ніколас Брендон

Американський актор помер у віці 54 років. Найбільша популярність до нього прийшла саме завдяки ролі Ксандера Гарріса у згаданому вище серіалі. Про втрату стало відомо з офіційних сторінок Ніколаса у соцмережах. Близькі повідомили, що він помер уві сні.

Ніколас Брендон / Фото Getty images

Ніколас також раніше мав проблеми зі здоров'ям. У нього була залежність від алкоголю й проблеми з ментальним здоров'ям. Раніше він пережив серцевий напад та дві операції на хребті, однак був сповнений оптимізму щодо майбутнього.

Ентоні Гед

Актор, який зіграв роль Джайлза у серіалі "Баффі – винищувачка вампірів", помер на початку червня цього року. Йому було 72 роки. Причиною смерті Ентоні стали ускладнення після пневмонії.

Ентоні Гед у серіалі "Баффі – винищувачка вампірів" / Фото Fox

В останні роки життя Гед продовжував працювати та зніматися. У нього навіть була епізодична роль лорда Шеффілда у серіалі "Бріджертони" у 2022 році.

Кемден Той

У серіалі "Баффі" актор зіграв ролі вампіра та демона. У лютому 2022 року Тою діагностували рак. Близькі сподівались, що чоловік зможе побороти недугу, однак через рік він програв у боротьбі. Кемдену було 68 років.

Кемден Той у фільмі "Диявол з мобілки" / Кадр із серіалу

Мішель Трахтенберг

Знаменитість померла 26 лютого 2025 року. На момент смерті Мішель було 39 років. У серіалі вона зіграла роль молодшої сестри Баффі.

Сім'я дівчини ухвалила рішення не проводити посмертний розтин із релігійних міркувань. Перед цим акторка перенесла трансплантацію печінки, що могло спричинити ускладнення.

Мішель Трахтенберг / Фото Getty Images

У квітні того ж року судмедексперт Нью-Йорка повідомив, що американська акторка померла від ускладнень, спричинених діабетом. Офіційні особи не проводили патологоанатомічного дослідження, але сказали, що токсикологічні тести визначили причину смерті.

Також минулого місяця помер Майкл Берн – актор фільму "Індіана Джонс і останній хрестовий похід".