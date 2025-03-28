Хто зіграв у найновішому українському серіалі "Ключі від правди": список головних акторів

З 10 березня о 20:00 українські кіномани з нетерпінням очікують нові епізоди популярного детективного серіалу "Ключі від правди". Від понеділка до четверга стрічка захоплює увагу глядачів своїми напруженими подіями та несподіваними поворотами сюжету.

Що цікаво, "Ключі від правди" можна переглянути онлайн та насолодитися акторською грою відомих українців у себе вдома. Хто зіграв у цьому серіалі – розповідає Кіно 24.

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Валерія – Антоніна Хижняк

Акторка втілила образ Валерії, колишньої співробітниці поліції. Після того як дівчина захотіла дізнатися правду про смерть свого брата, вона вирішує звільнитися з роботи. Відтак героїня почала працювати в готелі Liberty та паралельно проводити власне розслідування.

Олексій – Сергій Стрельников

Сергій зіграв роль охоронця готелю Liberty. Чоловік раніше працював в СБУ, але через серйозну помилку йому довелося залишити свою посаду.

Семен – Володимир Гладкий

Актор постав у ролі Семена, найкращого друга Валерії, який ніколи не відмовляє її у підтримці. Він таємно долучився до розслідування ексколеги та допомагає їй знайти вбивцю брата.

Едуард Самойлов – Олексій Череватенко

Олексій Череватенко виконав роль Едуарда – впливового бізнесмена, який переживає емоційні труднощі. Він має офіс у пентхаусі готелю, який охороняє власна служба безпеки.

Ілля – Андрій Самінін

Актор втілив образ Іллі, ексначальника головної героїні. Чоловік має звання майора та планує заполонити серце Валерії.

Про що серіал "Ключі від правди"

У центрі сюжету – досвідчена та рішуча слідча Валерія, яка несподівано втрачає брата. Його смерть стає для неї не лише глибоким особистим горем, але й несправедливою трагедією, яку героїня готова розслідувати до кінця. Вона не вірить в офіційну версію, тому спрямовує свої сили на пошук винного та відновлення честі рідної людини.

Втім, слідство набуває нових обертів, коли Валерія вирішує залишити свою роботу в органах, оскільки офіційні структури не готові підтримати її розслідування. Жінка бере на себе роль детектива та вирушає на самостійний пошук правди. Шлях веде її до готелю, де, на перший погляд, нічого не вказує на підозрілу діяльність. Це звичайне місце, куди приїжджають туристи, бізнесмени та просто люди, які шукають відпочинку. Проте вже незабаром Валерія розуміє, що за його стінами приховано чимало таємниць, пов'язаних з її братом.