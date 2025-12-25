Укр Рус
25 грудня, 15:15
Головне, щоб поряд були близькі, – актори серіалу "Сім'я по неділях" про Різдво і магію свята

Марія Касій
Основні тези
  • Актори серіалу "Сім'я по неділях" поділилися своїм баченням Різдва, підкреслюючи важливість родинного тепла та улюблених традицій.
  • Олександр Рудинський проводить Різдво з родиною, Анастасія Іванюк любить вішлисти, а Євген Лісничий цінує несподіванки та неформальні святкування.

Сьогодні вся Україна святкує Різдво – дуже важливе свято, що пронизане теплом, затишком і любов'ю. Актори серіалу "Сім'я по неділях", що виходить на Новому каналі, дуже цінують святковий період. Адже у перервах між зйомками вони мріють про родинне тепло, очікування дива й магію, яку хочеться берегти з року в рік.

В ексклюзивних коментарях для 24 Каналу актори поділилися, яким для них є Різдво насправді. Хто любить бути з сім'єю, а для кого важливо не перетворювати свято на обов'язок. Вони розповіли про улюблені традиції та те, які подарунки люблять дарувати та отримувати. 

Сашко Рудинський зізнався, що вже спланував святкування Різдва. Він проведе зимові свята разом з родиною, як і зазвичай. 

Це така традиція – бути разом щороку, без винятків, 
– поділився актор.


Олександр Рудинський / Фото Нового каналу

Щодо подарунків і сюрпризів у родині Олександра – тут буває по-різному. Інколи дружина завчасно каже побажання, а інколи Сашко робить сюрпризи. Цього року він вигадав подарунок сам. 

Син Рудинського щороку пише листа до Святого Миколая напередодні 6 грудня. 

"І подарунки під ялинкою він чекає не тільки на Різдво, а й на Миколайчика. От, наприклад, зараз, коли пишеться цей коментар, Святий Миколай якраз їздив купувати малому різдвяні подарунки", – розповів Олександр Рудинський. 

Акторка розповіла, що любить формат вішлистів, адже їй важливо, щоб подарунок був той, який вона хотіла. Так само й сама Анастасія любить дарувати людям саме те, що вони хочуть отримати. 

Але, звісно, коли до подарунка з вішлиста додають щось від себе – маленьку деталь, сюрприз, щось неочікуване, то це завжди неймовірно тішить. Тоді стається та сама магія подарунків! 
– зізналась акторка. 


Анастасія Іванюк / Фото Нового каналу

Настя Іванюк додала, що через роботи цьогоріч не встигла спланувати святкування Нового року. Тому зараз вона ще в пошуках ідеального варіанту разом з коханим, Дмитром Соловйовим. 

"Але цілком можливо, що зустрінемо Новий рік просто вдома. Тихо, спокійно, по-домашньому… Знаєте, як пенсіонери (сміється, – 24 Канал)", - жартує зірка серіалу. 

Актор розповів, що у нього немає чітких різдвяних традицій. Скоріше є принцип – не перетворювати свято на обов'язок. 

Хочеться, щоб Різдво було справжнім і живим, а не за списком. Якщо поряд є рідні та близькі люди – цього вже достатньо, 
– з усмішкою каже Лісничий.


Євген Лісничий / Фото Нового каналу

Женя є прихильником думки, що подарунок має бути сюрпризом – навіть якщо була певна домовленість. І неважливо розмір чи ціна подарунка, головне, щоб під ялинкою було щось неочікуване. Для актора це дієвий лайфхак: дарувати не річ, а тепло й увагу.

"Це може бути дрібниця, але з думкою про людину. Я не дуже вірю у вішлисти. Так, це зручно, згоден. Але в цьому зникає суть Санти, зникає якась така дитяча магія. Коли ти реально думаєш про людину й хочеш її здивувати, свято відчувається зовсім інакше. Якщо подарунок перетворюється на формат "ти мені, а я тобі", у цьому теж зникає магія. Завжди варто організовувати хоча б трохи свята, інакше зникає сенс Різдва й Нового року", – поділився актор. 