Однак цікаво, що ці ролі могли виконувати абсолютно інші актори, якби вони погодилися. У матеріалі 24 Каналу з посиланням на видання ТаблоID розповідаємо про акторів, які відмовилися від ролей у фільмах, що згодом стали по-справжньому культовими.

Які відомі актори відмовились від ролей, які згодом стали легендарними?

Роберт Де Ніро

Як з'ясувалося, Роберт Де Ніро міг зіграти одного з "мокрих бандитів" у фільмі "Сам удома". Саме йому насамперед пропонували цю роль, однак тоді актор відмовився. Невідомо, чи мала б стрічка такий самий успіх, якби він узяв участь у зйомках. Адже сьогодні важко уявити когось на місці Джо Пеші.

Білл Мюррей

Справжньою класикою в період різдвяних свят є новорічна комедія "Поганий Санта". Однак мало хто знає, що актор Білл Мюррей міг зіграти головну роль буркотливого персонажа. Ця роль була буквально написана для нього, однак саме в той період він знімався у фільмі "Труднощі перекладу", тож образ у стрічці втілив Біллі Боб Торнтон.

Чеві Чейз

Ще один актор, який відмовився від ролі у фільмі, що згодом став легендарним через свою зайнятість, – це Чеві Чейз. Проблеми з графіком завадили йому погодитися на роль Скотта в комедії "Санта Клаус".

Кеті Холмс

Одним із найулюбленіших ромкомів різдвяно-новорічного періоду серед справжніх кіноманів є фільм 2003 року "Ельф". Як з'ясувалося, роль коханої головного героя, яку втілила Зої Дешанель, могла зіграти Кеті Голмс.

Едді Мерфі

Легендарний фільм "Як Ґрінч украв Різдво" міг мати зовсім інший вигляд, якби роль зеленошерстого ненависника Різдва дісталася не Джиму Керрі, а Едді Мерфі, якого також розглядали на головну роль. Однак, на щастя, образ Ґрінча таки втілив Джим Керрі, і це, ймовірно, було одним із найправильніших рішень кінотворців.

Робін Вільямс

Справжньою класикою різдвяно-новорічного періоду є перегляд фільмів про "Гаррі Поттера". Як з'ясувалося, актор Робін Вільямс просив кінотворців і Джоан Роулінг дозволити йому зіграти Рубеуса Геґріда. Однак марно, адже письменниця наполягала, щоб усі актори були британцями або ірландцями. Тож ця роль Робіну Вільямсу не дісталася.

Аль Пачіно

Несподівано, але роль у фільмі "Міцний горішок" міг зіграти не Брюс Вілліс, а Аль Пачіно. Однак актор відмовився, і роль таки дісталася Брюсу Віллісу, який з'явився і в чотирьох продовженнях стрічки.