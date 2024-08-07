Пішла з життя зірка "Чорної пантери" Конні Чіуме
Джерело:інстаграм Конні Чіуме
Відома південноафриканська акторка Конні Чіуме, зірка фільму "Чорна пантера", померла 6 серпня 2024 року. Їй було 72 роки.
Після смерті в Чіуме залишилося четверо дітей – двоє синів і двоє дочок. Саме вони й повідомили про смерть акторки.
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Так, з'ясувалося, що зірка відійшла у вічність в лікарні Гарден-Сіті, що в ПАР, після тривалої боротьби з хворобою.
Мама Конні померла 6 серпня 2024 року в лікарні Гарден-Сіті після тривалої хвороби. Її діти хотіли б висловити свою глибоку вдячність лікарям і медперсоналу, які надавали виняткову турботу під час її перебування в лікарні,
– поділилися рідні зірки.
Водночас інших подробиць про смерть Конні вони не розсекретили.
Що відомо про Конні Чіуме
- Акторка народилася у Велкомі (провінція Фрі-Стейт). Спочатку вона вивчала медсестринську справу, але згодом стала вчителькою. Її акторська кар'єра розпочалася в 1989 році з ролі в південноафриканському телесеріалі Inkomo Edla Yodwa.
- Міжнародне визнання Чіуме здобула завдяки ролі Зававарі у фільмі Marvel "Чорна пантера". Вона також отримала схвальні відгуки за роль Сарабі, матері Сімби, у музичному фільмі Бейонсе за мотивами "Короля Лева".
- Останніми роботами акторки стали фільм "Серце мисливця" та серіал "Скоро ніч".
- За свою кар'єру Конні здобула кілька престижних нагород, зокрема премію NTVA Avanti за найкращу жіночу роль у драматичному серіалі "Місто душ" (2000) та південноафриканську премію кіно і телебачення SAFTA за найкращу жіночу роль другого плану в серіалі "Зона 14" (2009).