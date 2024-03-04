Номіновані на Оскар-2024: акторки, які позмагаються за найпрестижнішу нагороду цього року

Вже відомі кандидати на отримання 96-ї щорічної премії Оскар. Серед претендентів на звання "Найкращий документальний фільм" є українська документальна стрічка "20 днів у Маріуполі".

Тому не забудьте підтримати наше кіно уже в ніч з 10 на 11 березня. А також дізнайтеся у матеріалі Кіно 24, що відомо про акторок, які здобули номінації на звання кращих цього року.

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Акторки, які номіновані на Оскар-2024: що відомо

Лілі Гладстон

Акторка отримала номінацію на премію Оскар за свою роль у фільмі "Вбивці квіткової повні". Вона дебютувала в кінематографі у 25 років, з'явившись у фільмі "Джиммі Пекар" (2012), який розповідає історію індіанця, що повертається додому після Другої світової війни та стикається з психологічними проблемами.

Проривну роль ж Гладстон отримала у фільмі Келлі Рейхардт "Кілька жінок" (2016). Ця робота принесла їй численні номінації та різноманітні нагороди, включаючи найкращу актрису другого плану на Independent Spirit Awards.

Зірка фільму Мартіна Скорсезе визнана "Золотим глобусом" у номінації як "Найкраща драматична акторка". І тепер цікаво, чи зможе вона здобути першість на премії Оскар у 2024 році?

Сандра Хюллер

Неймовірний тріумф можливий не лише на великих екранах. Favbet допомагає кожному стати головним персонажем фільму та відчути смак перемоги.

Акторка номінована на Оскар-2024 за свою роль у фільмі "Анатомія падіння". Ця стрічка – це заплутана французька юридична драма, де Хюллер зіграла успішну німецьку письменницю Сандру, яка мешкає у французьких Альпах і, можливо, вбила свого чоловіка. Або це зробила не вона.

"Анатомія падіння": дивіться онлайн трейлер фільму

8 січня "Анатомії падіння" вже вручили дві престижні нагороди "Золотий глобус" за "Найкращий фільм іноземною мовою" та "Найкращий сценарій".

Хоча Сандра Хюллер була номінована там, як "Найкраща актриса", але нагороду отримала Лілі Гладстоун. А проте, Сандра Хюллер залишається однією з головних фавориток на премію Оскар цього кіносезону.

Кері Малліган

Кері Малліган, яка двічі була номінована на премію Оскар і відома своєю роллю у фільмі "Великий Гетсбі", знову привертає увагу до себе цього року. Її висунуто у категорії "Найкраща акторка" за виняткову роль у фільмі "Маестро".

Стрічка розповідає про довготривале кохання між легендарним американським диригентом, композитором і піаністом Леонардом Бернстайном та акторкою театру і кіно Феліцією Монтеалегре.

Роль останньої вдало зіграла саме Кері Малліган. Цікаво, чи стане цей персонаж доленосним для Кері й чи принесе популярній акторці довгоочікувану премію Оскар.

Емма Стоун

Це акторка, якій цього року найбільше пророкують перемогу у зазначеній номінації. Емма зіграла роль у фільмі "Бідолашні створіння", який став справжнім кінотріумфом.

"Бідолашні створіння": дивіться онлайн трейлер фільму

В Лондоні їй вручили найпрестижнішу британську кінопремію BAFTA за виняткову жіночу роль. Це може служити передвісником того, що 10 березня акторка отримає Оскар. Але поки це лише здогадки, результати ми дізнаємось зовсім невдовзі.

Аннет Беннінг

Її творчі досягнення визнані преміями "Золотий глобус" і BAFTA, а також вона стала п'ятиразовою номінанткою на премію Оскар (1991, 2000, 2005, 2011, 2024).

Актриса завоювала популярність завдяки своїм ролям у фільмах "Багсі", "Любовна історія", "Марс атакує!", "Краса по-американськи", "Театр", "Жінки" та "Дітки в порядку".

Цього року вона знову визначена на премію Оскар. Цього разу за свою роль у фільмі "Дайана Найед". Можливо, тепер фортуна усміхнеться Аннет, і саме вона отримає омріяну золоту статуетку.