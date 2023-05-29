Раміна розплакалася, коли побачила перші кадри фільму "Довга доба" Алана Бадоєва: відео

Український режисер і кліпмейкер Алан Бадоєв дав інтерв’ю Раміні Есхакзай. Під час розмови він розповів про свій проєкт "Довга доба" і показав ексклюзивні кадри.

Алан Бадоєв разом з телеканалом "1+1 Україна" вже півтора року працює над документальною стрічкою "Довга доба". Він знятий на основі реальних відео українців з різних куточків нашої країни.

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Алан Бадоєв про проєкт "Довга доба"

Ми обробили понад 200 годин ексклюзивного матеріалу. Цей фільм є документом спротиву нашого народу проти російської орди. Для мене важливо залишити цей фільм як документ нашим дітям і надати людям усього світу можливість відчути життя пересічних українців під час війни,

– наголосив Бадоєв.

"Це все дуже складний матеріал. Ми наполягали на тому, щоб використовувати лише ексклюзивні кадри з телефонів людей. Тобто жодних інтерв’ю, жодних дописів. Вся картина побудована з того, що люди передавали нам з телефонів. Це дуже складна та емоційна річ", – доповнив Бадоєв.

За словами Алана, упродовж місяця стрічка буде готова до прем’єрного показу. Бадоєв прагне, щоб фільм "Довга доба" побачили не лише в Україні, а й за її межами. "Я хочу, щоб люди бачили, що війна – це пил", – поділився Алан.

Раміна заплакала

Після інтерв’ю режисер показав перші ексклюзивні кадри Раміні. Початок фільму був настільки емоційним, що журналістка не могла стримати сльози і заплакала. "Я заплакала, оскільки знаю, що там сталося. Я також знімала цих людей у Бучі і знаю, через що вони пройшли", – підкреслила Раміна.

Раміна розплакалася, коли побачила перші кадри фільму "Довга доба": дивіться відео