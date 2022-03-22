Алек Болдвін у незвичний спосіб підтримав Україну: дивіться фото актора

Алек Болдвін, від пострілу якого у жовтні загинула операторка з України, підтримав українців у війні проти Росії. Зробив він це у незвичайний спосіб, пообідавши в українському ресторані Veselka у Нью-Йорку.

Про це 24 канал дізнався з його інстаграму, де, окрім повідомлення про обід, він опублікував знімок вітрини закладу з плакатом "Слава Україні".

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Зазначимо, що його підписники висловили підтримку акторові та подякували за солідарність з Україною.

Обід сьогодні у Veselka у Нью-Йорку. І це, –

написав Алек Болдвін.



Алек Болдвін у незвичний спосіб підтримав Україну / Скриншот публікації актора

Реакція мережі

"Дякуємо за підтримку";

"Підтримка України є всюди, і вона повинна бути";

"Моє серце розривається за український народ! Життя може бути таким несправедливим";

"Велике спасибі за підтримку, з любов'ю від України".

У лютому 2022 року Алек Болдвін вперше після смерті Гатчінс повернувся до зйомок у кіно. Яку роль зіграє Алек Болдвін у британському проєкті, про що йдеться у картині та коли вийде на екрани – наразі невідомо.

Що варто знати про вбивство Гатчінс на зйомках "Іржі"

На ранчо Бонанза-Крік під час зйомок вестерну "Іржа" від пострілу актора Алека Болдвіна загинула кінооператорка з України – 42-річна Галина Гатчінс. Її довезли до лікарні, проте врятувати не вдалося. Під час вистрілу осколки кулі розлетілися і, окрім операторки, потрапили ще й у режисера Джоела Соуза. Йому поранили ключицю, однак, зараз він себе почуває добре.

У трагедії звинувачують "недосвідчену та зелену" зброярку Ханну Гутьєррес, яка нібито не вміла заряджати зброю холостими набоями. З'ясували, що Болдвін отримав зброю від помічника режисера. Той сказав, що пістолет можна використовувати, не підозрюючи, що він заряджений бойовими патронами.

У процесі слідства, представник знімального майданчика наголосив, що стався нещасний випадок. Алек Болдвін заявив, що не натискав на спусковий гачок пістолета. Актор наголосив, що ніколи б не навів пістолет на людину.

Родина операторки з України Галини Гатчінс подала до суду на актора Алека Болдвіна та продюсерів фільму "Іржа". У позові родичі стверджують, що нехтування правилами безпеки та ігнорування скарг призвели до загибелі Гатчінс.

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