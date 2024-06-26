Слідчі знищили ключовий доказ: адвокати Болдвіна вимагають закрити справу про вбивство українки

Адвокати актора Алека Болдвіна наполягають на припиненні справи проти нього. Це судимість, у якій його звинувачують у вбивстві української операторки Галини Гатчінс.

Сторона захисту стверджує, що слідчі знищили важливий доказ у справі – револьвер Кольт 45-го калібру. Це, на думку адвокатів, ставить під сумнів справедливість та об'єктивність розслідування справи про вбивство українки.

Дивіться також На будь-який смак: 6 смішних комедій для сімейного перегляду

Захист Алек Болдвіна вимагає закрити справу про вбивство українки: подробиці

У 2022 році експерт ФБР вдарив молотком по пістолету, пошкодивши його внутрішні компоненти. Внаслідок цього спусковий гачок більше не міг залишатися в повністю зведеному положенні. Адвокат зірки Джон Беш заявив, що через ці дії захист втратив можливість дослідити пістолет у його первісному стані.

Беш також зазначив, що експерт не розібрав пістолет перед тестуванням і не зафіксував стан його внутрішніх компонентів на фотографіях.

Це одне з найбільш кричущих скупчень фактів, які я коли-небудь бачив. Вони знали, що зброя буде знищена, і не зробили нічого, щоби зберегти докази для обвинуваченого,

– зазначив Джон Беш.

Прокурорка Ерлінда Джонсон, представляючи сторону обвинувачення, виправдовує дії слідчих. Вона підкреслила, що на момент замовлення експертизи слідчі не знали, що пістолет стане ключовим доказом у справі. Джонсон також зазначила, що захист має можливість довести свою позицію, використовуючи інші доступні докази.

Після тригодинного слухання суддя Мері Марлоу Зоммер оголосила, що своє рішення вона повідомить у п'ятницю.

Коли відбудеться суд у справі про вбивство українки Галини Гатчінс

Судовий процес планується на вісім днів, з 10 по 19 липня.

Якщо Алека Болдвіна визнають винним у скоєнні тяжкого злочину, йому може загрожувати до 18 місяців ув'язнення. Суддя Мері Марлоу Зоммер вже відхилила два попередні клопотання про закриття справи.

Також раніше суд виніс вирок зброярці Ганні Гутьєррес-Рід, яка відповідала за револьвер, у якому виявився бойовий патрон. Її засудили до 18 місяців ув'язнення.