У якому стані Алек Болдвін після операції: актор записав перше відео

6 червня 2023, 17:14
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Алек Болдвін

Американського актора Алека Болдвіна нещодавно прооперували. Його часто турбував хронічний біль у нозі при тривалій ходьбі.

Як відомо, Алека Болдвіна вже виписали з лікарні. У відео, яке він записав для шанувальників, зізнався, що відмовився приймати ліки, але буде дотримуватися постільного режиму.

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Як Алек Болдвін почувається після операції 

65-річний актор зізнався, що проблеми з його ногами почалися ще 5 років тому. Хоча операція була необхідна два роки тому, Алеку Болдвіну не вдалося знайти вільний час у своєму заповненому графіку.

Було важко, але в мене не було часу займатися цим з точки зору роботи та графіку. У мене не було 4 – 6 тижнів, щоб обмежити себе в такий спосіб,
– сказав актор. 

За словами актора, коли він нарешті зібрався на операцію, йому довелося її скасувати через проблеми з аналізами. Лікарі не були задоволені рівнем цукру в його крові.

Зараз актор почувається добре, однак планує відмовитися від деяких ліків через побічні ефекти.

Алек Болдвін про пережитий досвід операції: дивіться відео

 

Що треба знати про Алека Болдвіна

Алек Болдвін народився 1958 року у Нью-Йорку у сім’ї акторів. Під час навчання Алек дебютував у кіно і сьогодні він – володар премій Золотий глобус та Еммі. У його творчому доробку – понад 80 ролей в кіно та серіалах. 21 жовтня 2021 року від пострілу Алека Болдвіна на зйомках фільму "Іржа" загинула операторка з України Галина Гатчінс. У квітні 2023 року з актора зняли усі обвинувачення. А ще 22 вересня 2022 року Алек Болдвін увосьме став батьком.
Автор: Наталія Гулій