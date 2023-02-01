Дружина Алека Болдвіна звернулася до фанів та показала фото з 7-ма дітьми: "Ми не самі"

Алека Болдвіна звинуватили у ненавмисному вбивстві українки Галини Гатчінс – йому може загрожувати ув'язнення терміном на 5 років. Принагідно дружина актора звернулася до фанів та подякувала за підтримку їхньої сім’ї.

Свою вдячність Гіларі Болдвін висловила в інстаграмі. До допису жінка прикріпила фото Алека Болдвіна в оточені 7-х дітей.

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Дружина Алека Болдвіна подякувала фанам за підтримку

Я сподіваюся, ви розумієте, як багато для Алека і наших дітей означають ваші підтримка і доброта. Дякую вам за те, що ви – наша спільнота. Ви допомагаєте нам бути сильнішими батьками та партнерами в цей неймовірний час, викликаний такою несамовитою трагедією. Будь ласка, знайте, я чую кожне ваше слово і кожен із вас щодня нагадує мені, що у світі існує доброта і що ми не самі,

– написала жінка.

Відомо, що 22 вересня у Болдвіна народилася восьма дитина – ще одна донька. Дівчинку назвали Іларія Каталіна Ірена Болдвін. Алек та Гіларі Болдвін, окрім новонародженої доньки, мають шість спільних дітей: Кармен, Рафаель, Леонардо, Ромео, Едуардо та Люсія. Усі діти ще не досягли 10-річного віку. Крім них, Алек має 26-річну доньку Айрленд від колишньої дружини Кім Бейсінгер – американської актриси.

Дружина Алека Болдвіна подякувала фанам за підтримку / Скриншот допису

Алек Болдвін не визнає своєї вини

21 жовтня 2021 року від пострілу Алека Болдвіна на зйомках фільму "Іржа" загинула операторка з України Галина Гатчінс.

Обвинувальні документи вже готові. Звинувачення у ненавмисному вбивстві висунули за двома пунктами:

недбалість – передбачає покарання: 18 місяців ув'язнення та штраф у розмірі 5 тисяч доларів;

нехтування безпекою "без належної обережності та обачності" – 5 років ув'язнення.

Разом з Алеком Болдвіном у ненавмисному вбивстві звинувачують Ханну Гутьєррес-Рід – зброярку "Іржі". Відомо, що вони неодноразово порушували правила безпеки. Обвинувачені своєї вини не визнають, а лек Болдвін стверджує, що не натискав на спусковий гачок пістолета.