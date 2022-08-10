"У 19 років я розгулювала без спідньої білизни": Аманда Сейфрід про зйомки інтимних сцен у кіно

10 серпня 2022 , 15:41
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Джерело:

Porter

Американська акторка Аманда Сейфрід пригадала про початок своєї кар’єри. Як відомо, у 19-річному віці зірка часто знімалася в інтимних сценах.

Першими важливими проєктами, у яких зіграла Аманда, були: "Як обертається світ", "Всі мої діти", "Вероніка Марс", а також "Погані дівчиська". Зірка часто поставала напівголою у кадрі, аби "зберегти роботу".

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Аманда Сейфрід розповіла про зйомки інтимних сцен 

За словами Аманди Сейфрід, вона часто була без спідньої білизни під одягом. "У 19 років я розгулювала без спідньої білизни – і думала: "Ви що, жартуєте? Як я дозволила цьому статися?", – розповіла Сейфрід

Я знаю, як: "Мені було 19, і я не хотіла нікого засмучувати, і я хотіла зберегти свою роботу". Ось чому,
– продовжила вона. 

Аманда впевнена, що сьогодні їй було б простіше розпочинати акторську кар’єру, адже на кожному знімальному майданчику є координатори інтимних сцен. 

Аманда Сейфрід у фотосесії для журналу Porter / Фото Porter

Фільмографія акторки

36-річна акторка добре відома українським глядачам. Аманда Сейфрід зіграла у таких популярних стрічках:

  • "Любий Джон";
  • "Мамма Міа";
  • "Час";
  • "Листи до Джульєтти";
  • "Очима собаки";
  • "Анонім";
  • "Небезпечний бізнес";
  • "Дев'ять життів";
  • "Велике кохання".

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Автор: Наталія Гулій