"У 19 років я розгулювала без спідньої білизни": Аманда Сейфрід про зйомки інтимних сцен у кіно
Джерело:Porter
Американська акторка Аманда Сейфрід пригадала про початок своєї кар’єри. Як відомо, у 19-річному віці зірка часто знімалася в інтимних сценах.
Першими важливими проєктами, у яких зіграла Аманда, були: "Як обертається світ", "Всі мої діти", "Вероніка Марс", а також "Погані дівчиська". Зірка часто поставала напівголою у кадрі, аби "зберегти роботу".
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Аманда Сейфрід розповіла про зйомки інтимних сцен
За словами Аманди Сейфрід, вона часто була без спідньої білизни під одягом. "У 19 років я розгулювала без спідньої білизни – і думала: "Ви що, жартуєте? Як я дозволила цьому статися?", – розповіла Сейфрід
Я знаю, як: "Мені було 19, і я не хотіла нікого засмучувати, і я хотіла зберегти свою роботу". Ось чому,
– продовжила вона.
Аманда впевнена, що сьогодні їй було б простіше розпочинати акторську кар’єру, адже на кожному знімальному майданчику є координатори інтимних сцен.
Аманда Сейфрід у фотосесії для журналу Porter / Фото Porter
Фільмографія акторки
36-річна акторка добре відома українським глядачам. Аманда Сейфрід зіграла у таких популярних стрічках:
- "Любий Джон";
- "Мамма Міа";
- "Час";
- "Листи до Джульєтти";
- "Очима собаки";
- "Анонім";
- "Небезпечний бізнес";
- "Дев'ять життів";
- "Велике кохання".
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