Топове американське агентство United Talent Agency (UTA), яке представляє відомих голлівудських зірок, потрапило в скандал через співпрацю з актором з Росії. Компанія уклала контракт з пропагандистом Юрієм Борисовим.

Раніше кіноакадемія Оскар-2025 номінувала його на премію, що обурило велику кількість свідомих людей. тепер світ продовжує ігнорувати те лихо, яке роблять росіяни в Україні, підписуючи з ними важливі контракти. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на видання Variety.

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UTA осоромилась співпрацею з російським пропагандистом

Компанія United Talent Agency (UTA) підписала контракт з російським актором Юрієм Борисовим, який неодноразово брав участь у створенні пропагандистських фільмів.

Відомо, що UTA базується в Каліфорнії. Компанія співпрацює з такими відомими артистами як Тімоті Шаламе, Бенедикта Камбербетч, Брук Шилдс, Джонні Депп, Харрісон Форд, Синтія Еріво, Майкі Медісон та іншими Серед них тепер буде ще і відомий російський пропагандист.

UTA розхвалюють Борисова та підкреслюють його досягнення у кар'єрі.

Раді повідомити, що номінований на премію Оскар актор Юра Борисов підписав контракт з UTA на представництво в усіх сферах. Борисов здобув міжнародну популярність завдяки своїй ролі Ігоря у фільмі Шона Бейкера "Анора", що став п'ятикратним лауреата Оскара,

– йдеться у публікації.

До речі, Юрій Борисов був номінований на Оскар. Однак, на щастя, не переміг у своїй категорії. Натомість скандальна "Анора" зібрала найбільшу кількість номінацій.