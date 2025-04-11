Знову скандал: топова агенція Голлівуду осоромилась співпрацею з російським пропагандистом
- United Talent Agency (UTA) потрапила в скандал через підписання контракту з російським пропагандистом Юрієм Борисовим.
- Борисов був номінований на Оскар за роль у фільмі "Анора", але не переміг, хоча фільм отримав багато номінацій.
- UTA базується в Каліфорнії та представляє багатьох відомих голлівудських зірок.
Топове американське агентство United Talent Agency (UTA), яке представляє відомих голлівудських зірок, потрапило в скандал через співпрацю з актором з Росії. Компанія уклала контракт з пропагандистом Юрієм Борисовим.
Раніше кіноакадемія Оскар-2025 номінувала його на премію, що обурило велику кількість свідомих людей. тепер світ продовжує ігнорувати те лихо, яке роблять росіяни в Україні, підписуючи з ними важливі контракти. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на видання Variety.
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UTA осоромилась співпрацею з російським пропагандистом
Компанія United Talent Agency (UTA) підписала контракт з російським актором Юрієм Борисовим, який неодноразово брав участь у створенні пропагандистських фільмів.
Відомо, що UTA базується в Каліфорнії. Компанія співпрацює з такими відомими артистами як Тімоті Шаламе, Бенедикта Камбербетч, Брук Шилдс, Джонні Депп, Харрісон Форд, Синтія Еріво, Майкі Медісон та іншими Серед них тепер буде ще і відомий російський пропагандист.
UTA розхвалюють Борисова та підкреслюють його досягнення у кар'єрі.
Раді повідомити, що номінований на премію Оскар актор Юра Борисов підписав контракт з UTA на представництво в усіх сферах. Борисов здобув міжнародну популярність завдяки своїй ролі Ігоря у фільмі Шона Бейкера "Анора", що став п'ятикратним лауреата Оскара,
– йдеться у публікації.
До речі, Юрій Борисов був номінований на Оскар. Однак, на щастя, не переміг у своїй категорії. Натомість скандальна "Анора" зібрала найбільшу кількість номінацій.