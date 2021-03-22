Творець "Американської історії жахів" розкрив назву і подробиці 10 сезону – такого ще не було

Творець антології "Американська історія жахів" Райан Мерфі анонсував назву 10 сезону серіалу "Американська історія жахів". Також він розповів, де відбуватимуться події.

Короткий відеоролик, який продюсер опублікував на своїй сторінці в інстаграмі, свідчить, що новий сезон серіалу матиме назву "Double Feature" (Подвійний сеанс). Натомість події розвиватимуться в морі та на піщаному березі.

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Це вперше сюжет "Американської історії" жахів буде пов'язаний з морською тематикою. Цікаво, що ж підготували сценаристи.

Але насправді це ще не все. Під однією з публікацій у коментарях Мерфі відповів, що у 10 сезоні буде дві окремі історії. Тобто немов 2 сезони в 1. Один сюжет буде присвячений темі моря, а інший – суші.

Double Feature – це означає два сезони, що виходять в ефір для фанатів в одному календарному році! Подвійте задоволення від перегляду! Одна історія буде на морі, інша – на суші,

– написав Райан Мерфі.

Раніше повідомлялося, що повернуться деякі знайомі глядачам актори, зокрема Сара Полсон і Лілі Рейб.

Також Мерфі опублікував низку фотографій зі знімального майданчика. На них були Маколей Калкін (зірка "Сам удома") та Леслі Гроссман. Вони були одягнені у химерні зимові пальта.



Маколей Калкін та Леслі Гроссман на зйомках "Американська історія жахів" / Фото з інстаграму Райана Мерфі



Мі Родрігес на зйомках "Американська історія жахів" / Фото з інстаграму Райана Мерфі



Кадр з 10 сезону "Американська історія жахів" / Фото з інстаграму Райана Мерфі

Після оголошення касту все стало на свої місця. Багато акторів проєкту продовжать дарувати фанатам нові враження у 10 сезоні.

Акторський склад 10 сезону "Американська історія жахів"

Френсіс Конрой

Маколей Калкін

Леслі Гроссман

Біллі Лурд

Сара Полсон

Еван Пітерс

Адіна Портер

Лілі Рейб

Фінн Уіттрок

Денис О'Хер

Райан Кіра Армстронг

Спенсер Нович

Точна дата виходу продовження серіалу поки що невідома. Але прем'єра запланована на 2021 рік.

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