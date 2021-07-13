За два дні до прем’єри: 10 фактів про спін-офф серіалу "Американська історія жахів"
Джерело:24 канал
Творець антології "Американська історія жахів" Раян Мерфі ще навесні анонсував назву "Подвійний сеанс" (Double Feature) 10 сезону серіалу "Американська історія жахів". Прем’єра відбудеться 15 липня 2021 року.
Проєкт дебютував у 2011 році. Відомо, що це найпопулярніший серіал телеканалу FX у жанрі хорор, який складається з окремих історій. В основному сезони не пов'язані між собою. Кожен сезон неповторний та обов'язково полоскоче нерви найзатятішим любителям жахів.
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"Американська історія жахів": 10 фактів про спін-офф серіалу
- Новий сезон серіалу матиме назву "Подвійний сеанс" (Double Feature);
- Формат нового сезону серіалу – антологія;
- Спочатку прем'єра планувалася на кінець 2020 року, але була перенесена через перерву виробництва внаслідок пандемії COVID-19. Але уже через два дні перший епізод серіалу з’явиться на телеканалі FX;
- Перший сезон отримає 16 епізодів тривалістю в годину кожен;
- Сьогодні відомо графік та назви перших 4-х епізодів 10 сезону серіалу;
Графік виходу перших 4-х епізодів "Подвійного сеансу"
- Епізод 1 – Cape Fear – 15 липня 2021;
- Епізод 2 – Dead and Buried – 22 липня 2021;
- Епізод 3 – Twisted Pleasures – 29 липня 2021;
- Епізод 4 – Overdose – 5 серпня.
- Одну з серій зрежисує талісман Мерфі – Сара Полсон;
- Уперше сюжет спін-оффу серіалу "Американської історії" жахів буде пов'язаний з морською тематикою. У 10 сезоні буде дві окремі історії. Тобто немов 2 сезони в 1. Один сюжет буде присвячений темі моря, а інший – суші;
Double Feature – це означає два сезони, що виходять в ефір для фанатів в одному календарному році! Подвійте задоволення від перегляду! Одна історія буде на морі, інша – на суші,
– написав Раян Мерфі.
Коментар Раяна Мерфі про структуру спін-оффу / Фото Інстаграм режисера Раяна Мерфі
- У кожному сезоні присутні одній й ті самі зірки, які грають різних персонажів. І акторський склад постійно поповнюється. Зокрема, в одному з сезонів одну з головних ролей отримала Леді Гага.
Акторський склад 10 сезону "Американська історія жахів"
- Френсіс Конрой
- Маколей Калкін
- Леслі Гроссман
- Біллі Лурд
- Сара Полсон
- Еван Пітерс
- Адіна Портер
- Лілі Рейб
- Фінн Уіттрок
- Денис О'Хер
- Раян Кіра Армстронг
- Спенсер Нович
- Вже було представлено декілька світлин із майбутнього сезону.
Мі Родрігес на зйомках "Американська історія жахів" / Фото з інстаграму Раяна Мерфі
Маколей Калкін та Леслі Гроссман на зйомках "Американська історія жахів" / Фото з інстаграму Раяна Мерфі
- 8 липня 2021 року на ютуб сторінці TV Promos з’явився трейлер 10 сезону серіалу "Американська історія жахів"
Що нам показали в трейлері
У трейлері з'являються виконавці одних з головних ролей: Кайя Гербер і Денні Трехо, який зіграє зловісного Санта-Клауса. У ролику він полює за жертвою з битою і вимовляє зловісне "о-хо-хо!". Нам показують як нові локації, так і ті, до яких вже звикли фанати серіалу. У трейлері також з’являються зловісні істоти, маніяки й абсолютно невідомі глядачеві історії про героїв.
"Американська історія жахів" 2021: дивіться трейлер