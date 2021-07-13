За два дні до прем’єри: 10 фактів про спін-офф серіалу "Американська історія жахів"

Творець антології "Американська історія жахів" Раян Мерфі ще навесні анонсував назву "Подвійний сеанс" (Double Feature) 10 сезону серіалу "Американська історія жахів". Прем’єра відбудеться 15 липня 2021 року.

Проєкт дебютував у 2011 році. Відомо, що це найпопулярніший серіал телеканалу FX у жанрі хорор, який складається з окремих історій. В основному сезони не пов'язані між собою. Кожен сезон неповторний та обов'язково полоскоче нерви найзатятішим любителям жахів.

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"Американська історія жахів": 10 фактів про спін-офф серіалу

Новий сезон серіалу матиме назву "Подвійний сеанс" (Double Feature); Формат нового сезону серіалу – антологія; Спочатку прем'єра планувалася на кінець 2020 року, але була перенесена через перерву виробництва внаслідок пандемії COVID-19. Але уже через два дні перший епізод серіалу з’явиться на телеканалі FX; Перший сезон отримає 16 епізодів тривалістю в годину кожен; Сьогодні відомо графік та назви перших 4-х епізодів 10 сезону серіалу;

Гр афік виходу перших 4-х епізодів " Подвійного сеансу"

Епізод 1 – Cape Fear – 15 липня 2021;

– 15 липня 2021; Епізод 2 – Dead and Buried – 22 липня 2021;

– 22 липня 2021; Епізод 3 – Twisted Pleasures – 29 липня 2021;

– 29 липня 2021; ​Епізод 4 – Overdose – 5 серпня.

Одну з серій зрежисує талісман Мерфі – Сара Полсон; Уперше сюжет спін-оффу серіалу "Американської історії" жахів буде пов'язаний з морською тематикою. У 10 сезоні буде дві окремі історії. Тобто немов 2 сезони в 1. Один сюжет буде присвячений темі моря, а інший – суші;

Double Feature – це означає два сезони, що виходять в ефір для фанатів в одному календарному році! Подвійте задоволення від перегляду! Одна історія буде на морі, інша – на суші,

– написав Раян Мерфі.



Коментар Раяна Мерфі про структуру спін-оффу / Фото Інстаграм режисера Раяна Мерфі

У кожному сезоні присутні одній й ті самі зірки, які грають різних персонажів. І акторський склад постійно поповнюється. Зокрема, в одному з сезонів одну з головних ролей отримала Леді Гага.

Акторський склад 10 сезону "Американська історія жахів"

Френсіс Конрой

Маколей Калкін

Леслі Гроссман

Біллі Лурд

Сара Полсон

Еван Пітерс

Адіна Портер

Лілі Рейб

Фінн Уіттрок

Денис О'Хер

Раян Кіра Армстронг

Спенсер Нович

Вже було представлено декілька світлин із майбутнього сезону.



Мі Родрігес на зйомках "Американська історія жахів" / Фото з інстаграму Раяна Мерфі



Маколей Калкін та Леслі Гроссман на зйомках "Американська історія жахів" / Фото з інстаграму Раяна Мерфі

8 липня 2021 року на ютуб сторінці TV Promos з’явився трейлер 10 сезону серіалу "Американська історія жахів"

Що нам показали в трейлері

У трейлері з'являються виконавці одних з головних ролей: Кайя Гербер і Денні Трехо, який зіграє зловісного Санта-Клауса. У ролику він полює за жертвою з битою і вимовляє зловісне "о-хо-хо!". Нам показують як нові локації, так і ті, до яких вже звикли фанати серіалу. У трейлері також з’являються зловісні істоти, маніяки й абсолютно невідомі глядачеві історії про героїв.

"Американська історія жахів" 2021: дивіться трейлер