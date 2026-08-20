5 комедій 2000-х, які досі смішні: час діставати попкорн і забути про доросле життя

Є фільми, які старіють. А є комедії 2000-х, які просто чекають, коли ви знову увімкнете їх після важкого дня. Тут немає терапії, усвідомленого споживання контенту й персонажів, які три серії поспіль шукають себе. Тут є Джим Керрі, Адам Сендлер, незграбні побачення, дурні рішення і той самий гумор, за який ми й любили кіно 2000-х.

24 Канал зібрав п'ять комедій, які варто передивитися, якщо хочеться просто посміятися й хоча б на пару годин забути, що доросле життя існує.

"Брюс Всемогутній" (2003)



"Брюс Всемогутній" (2003) / Фото imdb



Брюс Нолан – телеведучий із Буффало, який переконаний, що життя ставиться до нього несправедливо. Кар'єра не йде, начальство не цінує, кохана людина не в захваті, а ще його звільняють.

Коротше кажучи, класичний день, коли здається, що Всесвіт особисто поставив собі за мету вас дістати.

Брюс звинувачує в усіх своїх проблемах навіть Бога – і несподівано отримує можливість поговорити з ним особисто. А далі стається ще цікавіше: Всемогутній пропонує Брюсу на тиждень помінятися місцями.

Звісно, герой спочатку використовує надздібності максимально відповідально. Тобто для власної кар'єри, особистого життя і виконання дрібних людських бажань.

Але дуже швидко Брюс розуміє просту істину: керувати світом значно складніше, ніж скаржитися на нього.

"40-річний незайманий" (2005)



"40-річний незайманий" (2005) / Фото imdb



Енді Стітцер працює в магазині електроніки, збирає колекційні фігурки й живе тихим життям. Є лише одна деталь, яка шокує його колег: у 40 років він ніколи не займався сексом.

І тут друзі вирішують, що це не просто особиста справа Енді, а суспільна проблема, яку вони мають терміново вирішити.

Починаються побачення наосліп, дивні поради, спроби навчити героя спілкуватися з жінками й інші методи, які точно не варто повторювати вдома.

Але несподівано Енді зустрічає Тріш – жінку, яка подобається йому по-справжньому. І тут з'ясовується, що справжня проблема не в тому, як знайти секс, а в тому, як побудувати нормальні стосунки.

Романтика є. Але перш ніж до неї дійде, герою доведеться пройти через таку кількість незручних ситуацій, що глядач відчуватиме їх фізично.

"Американський пиріг 2" (2001)



"Американський пиріг 2" (2001) / Фото imdb



Друзі закінчують перший курс коледжу й вирішують влаштувати собі ідеальні літні канікули біля океану. План простий: орендувати будинок, відпочити, веселитися й нарешті забути про батьківський контроль.

Є тільки одна проблема – будинок виявляється значно гіршим, ніж обіцяла реклама. Але кого це хвилює, коли попереду море, вечірки, дівчата і купа дуже сумнівних ідей?

Джим, Кевін, Оз, Стіфлер і Фінч знову доводять: чим простіший план, тим більше шансів, що все піде абсолютно не за планом.

"50 перших поцілунків" (2004)



"50 перших поцілунків" (2004) / Фото imdb



Генрі Рот – професійний серцеїд, який категорично не хоче серйозних стосунків. Аж поки не зустрічає Люсі.

Між ними виникає симпатія, роман стрімко розвивається – і все виглядає як класична романтична комедія. До наступного ранку.

Люсі не пам'ятає Генрі, бо після автомобільної аварії страждає на проблеми з короткочасною пам'яттю й щоранку забуває події попереднього дня.

Тож Генрі змушений закохуватися в одну й ту саму дівчину буквально щодня.

Фільм виходить значно теплішим, ніж можна очікувати від стандартної комедії Адама Сендлера. Тут є і гумор, і романтика, і трохи того самого сумного післясмаку, коли розумієш, що кохання іноді вимагає дуже багато терпіння.

"Євротур" (2004)



"Євротур" (2004) / Фото imdb



Скотті розлучається з дівчиною й одночасно свариться зі своїм німецьким онлайн-другом Мікі.

Точніше, він думає, що Мікі – хлопець. Коли з'ясовує, що це дівчина, яку він дуже грубо послав, виникає тільки одне логічне рішення: поїхати до Європи та все виправити.

Так починається подорож Скотті та його друзів через Лондон, Париж, Ватикан та інші місця, де вони примудряються регулярно потрапляти в максимально безглузді ситуації.

"Євротур" – це концентрат гумору 2000-х: трохи абсурду, трохи дурниць і дуже багато моментів, після яких залишається тільки сказати: "Ні, ну як вони взагалі до цього додумалися?"

А якщо цієї порції ностальгії вам мало, ми вже підготували ще одну добірку комедій, які варто подивитися ввечері.