Критики не оцінили, а глядачі обожнюють: 5 комедій 90-х, які хочеться передивлятися

У 90-х комедії не намагалися бути надто розумними. Джим Керрі міг півтори години корчити гримаси, Майкл Джордан – грати в баскетбол із Багзом Банні, а двоє дорослих чоловіків – будувати все життя навколо нічного клубу. І знаєте що? Це працювало.

24 Канал зібрав 5 комедій 90-х, яким рейтинги не завадили стати улюбленими для цілого покоління.

"Ейс Вентура 2: Поклик природи"

Рік: 1995

IMDb: 6,4

Ексцентричний детектив Ейс Вентура цього разу вирушає до Африки, де має знайти викраденого білого кажана й заодно не допустити конфлікту між двома племенами. Але сюжет тут, будемо чесними, лише привід дати Джиму Керрі можливість робити те, що він у 90-х умів найкраще: кричати, падати, кривлятися і перетворювати кожну сцену на маленький цирк.

Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes у стрічки лише 23% від критиків, зате 72% від глядачів. У консенсусі сайту зазначають, що сиквел страждає від "закону спадної віддачі", фактично повторюючи формулу першої частини. Глядачам, схоже, саме цього й хотілося – більше Керрі, більше абсурду й ще менше гальм.

"Ейс Вентура 2: Поклик природи": дивитись трейлер

"Майор Пейн"

Рік: 1995

IMDb: 6,3

Майор Бенсон Пейн усе життя знав лише армію, накази й дисципліну. Після звільнення його відправляють тренувати групу школярів у військовому корпусі. І це приблизно те саме, що дати танку роботу вихователя в дитячому садку.

Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes – лише 29% від критиків проти 68% від глядачів. Оглядачі дорікали стрічці за передбачуваність і грубий гумор, хоча центральну роль Деймона Веянса оцінювали значно тепліше. Зате публіка винесла свій вердикт давно: майор Пейн може бути педагогічною катастрофою, але дивитися на нього досі весело.

"Майор Пейн": дивитись трейлер

"Ніч у Роксбері"

Рік: 1998

IMDb: 6,2

Брати Стів і Даг Бутабі живуть із батьками, працюють у сімейному квітковому магазині й мають одну глобальну життєву мету – потрапити до модного клубу Roxbury. План на майбутнє? Відкрити власний клуб. План на вечір? Знову спробувати пройти фейс-контроль. Амбіції, як бачимо, стабільні.

Що кажуть критики: якщо хтось думав, що 11% на Rotten Tomatoes – це вирок, то глядачі відповіли своїми 69%. Критики вважали, що персонажі зі скетчу нічного шоу просто не витримують повнометражного формату: один жарт розтягнули на 82 хвилини. Але вони прогадали.

"Ніч у Роксбері": дивитись трейлер

"Космічний джем"

Рік: 1996

IMDb: 6,5

Майкл Джордан об'єднується з Багзом Банні, Даффі Даком та іншими героями Looney Tunes, щоб зіграти баскетбольний матч проти прибульців. Так, хтось справді запропонував цей сюжет на студійній нараді – і замість того, щоб викликати охорону, йому дали гроші на фільм.

Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes показує 46% від критиків і 63% від аудиторії. Критики дорікали "Космічному джему" комерційністю та слабким сюжетом, але це мало хвилювало дітей 90-х, яким дали Майкла Джордана, мультяшок і баскетбол в одному фільмі.

"Космічний джем": дивитись трейлер

"Маленькі бешкетники"

Рік: 1994

IMDb: 6,4

У компанії хлопчаків діє суворе правило: дівчата – вороги. Все чудово, поки Альфальфа не закохується в Дарлу. Тепер його друзі намагаються врятувати товариша від страшної загрози під назвою "перше кохання", паралельно готуючись до перегонів на саморобних автомобілях. Драми вистачило б на три сезони серіалу.

Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes: лише 31% від критиків, але 70% від глядачів. Професійні оглядачі були не надто вражені простеньким сюжетом, тоді як публіка значно тепліше прийняла дитячий хаос, романтику й ностальгійний гумор.

"Маленькі бешкетники": дивитись трейлер

Маєсо для вас добірку цікавих фільмів на вечір, які варто подивитись хоч раз.