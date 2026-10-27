Старі, але не заїжджені: 5 детективів із 90-х, які поламають вам мозок

У 90-х знімали не лише культові трилери, про які досі згадують на кожному кроці. Поки глядачі захоплювалися Голлівудом із його гучними прем'єрами, деякі справді цікаві фільми залишилися в тіні. І, здається, абсолютно незаслужено. Адже іноді маловідомий детектив здатен поламати мозок значно краще за черговий розрекламований блокбастер.

24 Канал зібрав п'ять недооцінених детективів і трилерів 90-х, які варто додати до списку перегляду. Тут будуть небезпечні афери, загадкові вбивства, фатальні жінки та історії, у яких довіряти не можна практично нікому.

"Один хибний хід", 1992

Жанр: кримінальний трилер, детектив, драма.

IMDb: 7,1

Троє небезпечних злочинців після серії жорстоких убивств тікають із Лос-Анджелеса до маленького містечка в Арканзасі. Там на них уже чекає місцевий шериф Дейл Діксон, який усе життя мріяв про справжнє масштабне розслідування.Здавалося б, що може протиставити провінційний правоохоронець досвідченим убивцям? Однак дуже скоро з'ясовується, що шериф власні таємниці, а ця справа виявиться для нього значно особистішою, ніж можна було уявити.

Що кажуть критики: Фільм має 93% позитивних рецензій на Rotten Tomatoes. Оглядачі хвалять напружену атмосферу, реалістичне зображення злочинного світу та вдале поєднання жорстокості із психологічною драмою. Особливо відзначають режисерську роботу Карла Франкліна.



"Один хибний хід": дивитись трейлер

"Прилорожній заклад", 1993

Жанр: кримінальний трилер, неонуар.

IMDb: 7,0

Колишній морський піхотинець Майкл у виконанні Ніколаса Кейджа шукає роботу й випадково опиняється в маленькому містечку. Там власник бару приймає його за найманого вбивцю та пропонує 10 тисяч доларів за усунення власної дружини. Нормальна людина, напевно, негайно поїхала б звідти. Але герой вирішує трохи підіграти ситуації. Проблеми починаються, коли дружина замовника пропонує йому гроші за вбивство чоловіка. А згодом у містечку з'являється справжній кілер.

Що кажуть критики: На Rotten Tomatoes стрічка отримала 95% схвальних рецензій. Критики називають її недооціненою перлиною неонуару, відзначають несподівані сюжетні повороти, чорний гумор і чудову акторську гру Кейджа та Денніса Гоппера.

"Придорожній заклад": дивитись трейлер

"Остання спокуса", 1994

Жанр: психологічний трилер, кримінал, неонуар.

IMDb: 7,0

Бріджет Грегорі — жінка, яка чудово знає, чого хоче від життя. І якщо для здійснення бажань потрібно обдурити кількох людей, то це, на її думку, лише невеликі робочі труднощі. Одного дня вона викрадає в чоловіка майже мільйон доларів, отриманих від незаконної оборудки, та тікає до маленького містечка. Там Бріджет знайомиться з довірливим Майком, який швидко закохується в неї. Однак чоловік навіть не підозрює, що став частиною небезпечного плану.

Що кажуть критики: Фільм має 94% позитивних рецензій на Rotten Tomatoes. Оглядачі особливо захоплюються грою Лінди Фіорентіно, яка створила образ однієї з найхитріших фатальних жінок у кіно 90-х. Також критики хвалять гострий сценарій і похмуру іронію.



"Остання спокуса": дивитись трейлер

"Іспанський в'язень", 1997

Жанр: детектив, психологічний трилер, кримінальна драма.

IMDb: 7,1

Талановитий інженер Джо Росс розробляє секретну технологію, яка може принести його компанії величезні прибутки. Однак невдовзі чоловік починає підозрювати, що керівництво планує привласнити його винахід. У цей момент Джо знайомиться із загадковим багатієм Джиммі Деллом, який пропонує допомогу. Та замість розв'язання проблем герой поступово опиняється в центрі складної афери, де кожна нова людина може виявитися шахраєм. А коли його ще й починають підозрювати у вбивстві, ситуація остаточно виходить з-під контролю.

Що кажуть критики: На Rotten Tomatoes стрічка має 89% позитивних рецензій. Оглядачі відзначають майстерно продуманий сценарій Девіда Мемета, психологічну напругу та численні сюжетні пастки. Деякі критики навіть порівнюють атмосферу фільму з роботами Альфреда Гічкока.

"Іспанський в'язень": дивитись трейлер

"Нульовий ефект", 1998

Жанр: детектив, кримінальний трилер, комедія.

IMDb: 6,8

Деріл Зеро - геніальний приватний детектив, який здатен розплутати практично будь-яку справу. Щоправда, є маленька проблема: чоловік абсолютно не пристосований до нормального спілкування з людьми. Тому всі контакти із зовнішнім світом бере на себе його помічник Стів Арло. Одного дня до детектива звертається заможний бізнесмен, якого роками шантажує невідомий. Зеро береться за розслідування, однак несподівано закохується в головну підозрювану.

Що кажуть критики: На Rotten Tomatoes фільм отримав 66% позитивних рецензій. Оглядачі відзначають незвичайний гумор, харизматичних персонажів і цікаву спробу переосмислити образ Шерлока Голмса. Водночас деякі критики вважають, що сценарію бракує цілісності.

"Нульовий ефект": дивитись трейлер

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