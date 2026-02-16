Акторка чесно розповіла про важкий психологічний стан, який їй довелось пережити. В інтерв'ю Аліні Доротюк Анастасія зізналася, що пережила депресію, лікування в психіатричній клініці та період повного емоційного виснаження.

Анастасія Пустовіт про депресію та лікування: що сказала акторка?

Акторка зазначила, що цей час був особливо складним через величезне навантаження волонтерської роботи: одночасне керування кількома підрозділами, закупівля обладнання, організація доставки та координація дронів і боєприпасів. Анастасія підкреслила, що ніколи не брала кошти за цю діяльність, продовжувала працювати та зніматися, але постійне емоційне перевантаження вилилося у вигорання. Вона згадала, що настільки виснажилася, що не могла навіть встати з ліжка і постійно плакала.

Вона намагалася відпочити, поїхавши на три дні в Карпати, але навіть там не могла заспокоїтися. Віта відкладала паузу, плануючи завершити волонтерські завдання, але постійні запити й навантаження не давали їй цього зробити, що зрештою призвело до повного вигорання.

Анастасія розповіла, що звернулася до психотерапевта ще до найсильнішого зриву і дізналася, що вже страждає від депресії. Лікар рекомендував стаціонарне лікування, яке Анастасія прийняла як єдиний можливий вихід.

Вона описала досвід стаціонару як позитивний: протягом десяти днів вона приймала медикаменти, відпочивала, повноцінно харчувалася і взаємодіяла з іншими людьми, які також відновлювалися після психологічних та фізичних травм.

Це було найкраще рішення, яке я прийняла для себе. Протягом десяти днів я приймала антидепресанти та інші ліки, отримувала багато підтримуючих вітамінів і різних засобів для роботи мозку. Але найголовніше, що вони зробили – я десять днів практично весь час спала. Мені давали снодійне, і я спала двічі на день,

– розповіла акторка.

Інтерв'ю Анастасії Пустовіт: дивіться відео онлайн

Поступово Анастасія виходила з антидепресантів та продовжила роботу з психотерапевтом, зазначивши, що хоча вона ще не відчула себе повністю "здоровою", отримала відчуття внутрішньої сили та впевненості, що зможе витримати будь-які випробування.

Вона також підкреслила важливість звернення за допомогою під час війни та зазначила, що зараз практично немає українців, психіка яких не постраждала б від надзвичайних умов життя: постійні відключення світла та тепла, нестача базових потреб і постійний стрес роблять психічну підтримку необхідною.

Що відомо про Анастасію Пустовіт?