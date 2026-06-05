Анастасії Пустовіт довелося брати участь у сценах насильства. В інтерв'ю Маші Єфросиніній акторка чесно розповіла, чи було складно виконувати такі сцени.

Дивіться також Трапився прецедент, – зірка "Тихої Нави" пояснила, у чому секрет шаленого успіху серіалу

Анастасія Пустовіт про сцени насильства у серіалі "Тиха Нава"

Анастасія Пустовіт зізналася, що сцени насильства у серіалі "Тиха Нава" не стали для неї надто складним випробуванням. За її словами, їй пощастило з партнерами по знімальному майданчику, які ставилися до неї з великою уважністю та турботою.

Якщо це здоровий, адекватний чоловік, йому ця сцена дасться навіть складніше, ніж тобі, тому що його природа не звикла до такого ставлення до жінок. Йому теж непросто. І якщо у тебе нормальний партнер, який розуміє, що все відбувається в межах гри, йому все одно потрібно знайти в собі бажання це виконати. Це дуже складно – для обох,

– зізналась акторка.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Інтерв'ю Анастасії Пустовіт: дивіться відео онлайн

Вона додала, що її партнери постійно уточнювали, чи їй комфортно, чи не завдають їй дискомфорту під час зйомок, і після роботи вони могли спокійно спілкуватися та жартувати.

Настя Пустовіт – Кіра із серіалу "Тиха Нава": що відомо про цю роль?

Прем'єра українського серіалу "Тиха Нава" відбулася 15 січня 2026 року. Серіал можна було переглянути на платформі Київстар ТБ, а також сьогодні він доступний на Netflix. Анастасія Пустовіт зіграла в серіалі одну з ключових ролей – Кіру. За словами акторки, ця роль стала для неї важливою саме через внутрішню силу її героїні.

"Тиха Нава": дивіться онлайн трейлер серіалу

Попри те, що персонажка неодноразово переживала насильство, акторка прагнула показати її без очевидної зовнішньої рефлексії на пережите. Вона зазначила, що для неї важливо було, аби Кіра виглядала сильною та цілісною: на всі 100%. На думку Пустовіт, героїню не зламали жодні обставини.