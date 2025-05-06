Настя Цимбалару та її колишній чоловік заінтригували спільним відео: невже знову разом

Анастасія Цимбалару та Григорій Бакланов оголосили про своє розлучення ще в березні 2024 року. Відтоді вони не розкривали подробиць про проблеми у стосунках, а навпаки – зізнавалися, що мають один до одного велику повагу та вдячність. Анастасія розповідала, що вони залюбки спілкуються, адже залишаються близькими людьми.

Останнім часом експодружжя тішить прихильників гумористичними роликами, де вони з'являються разом у кадрі. У матеріалі Кіно 24 з посиланням на інстаграм акторів покажемо ролик, який цього разу підірвав мережу.

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Анастасія Цимбалару та Григорій Бакланов підірвали мережу гумористичним роликом: що пишуть прихильники

Анастасія Цимбалару та Григорій Бакланов знову опинилися в центрі уваги прихильників – цього разу завдяки новому гумористичному відео, яке пара опублікувала у своїх соцмережах. У ролику Анастасія з іронією коментує дії свого колишнього чоловіка, ніби керує кожним його кроком: підказує, що йому робити, як рухатись і як себе поводити. В якийсь момент акторка жартома додає фразу: "Боже, як він сам без мене?"

Ролик одразу зібрав тисячі переглядів і коментарів. У мережі з'явилося чимало припущень, що між екскоханими може відбутись возз'єднання. Деякі фанати прямо пишуть, що сподіваються побачити їх разом знову не лише в кадрі, а й у житті. Інші ж відзначають чудове почуття гумору пари та називають їхні стосунки прикладом того, як можна зберегти тепло й дружбу після розриву.

До речі, це вже не вперше, коли Анастасія та Григорій публікують подібні ролики. Раніше прихильники вже бачили відео, на якому Настя нібито втікає від колишнього.

Глядачі в захваті від таких стосунків, а дехто досі висловлює сподівання, що вони знову стануть парою.

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