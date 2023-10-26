Вони почувалися вищими, – Цимбалару розповіла, як в Україні звеличували російських акторів

Анастасія Цимбалару – акторка серіалу "Жіночий лікар. Нове життя". За свою кар'єру актриса зіграла вже понад 40 ролей в кіно, а також багато вистав на театральних сценах. Тому Анастасія на власному досвіді знає, яке ставлення до російських акторів було на знімальних майданчиках до початку великої війни в Україні.

Цимбалару зізналась, що вітчизняних акторів ніхто не хотів брати до уваги, а російських завжди виносили на передній план. Цікаво, що вони могли були зовсім невідомими в Росії, утім на наших знімальних майданчиках з них робити справжніх зірок.

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Російські актори на українських знімальних майданчиках до 24 лютого

Анастасія Цимбалару стверджує, що актори з країни-агресора мали більше переваг, включаючи вищі гонорари, у порівнянні з нашими зірками, які отримували зарплату в гривнях, тоді як росіянам платили в доларах. Настя пригадала, що раніше мала сцену з актором з Росії, який їй зізнався: "Настя, я там знімаюся в таких самих історіях. Але там мене ніхто не знає, а тут я їм на обід червону рибу".



Анастасія Цимбалару / Фото з фейсбуку акторки

Окрім цього, Анастасія поділилась, наскільки відчувалась різниця у ставленні до українських акторів та до російських.

Окремі гримерки, якщо це жінка і вона головна героїня, під неї купують косметику. А ми це робимо власним коштом… Навіть людське ставлення. Вони почувалися вищими, кращими…

– зізнається Анастасія

Зазначила також, що російські актори завжди показували своєю поведінкою, що вони тут головні та, що їм на всіх байдуже. Лише повномасштабне вторгнення змінило цю ситуацію і російським акторам більше не місце на українських знімальних майданчиках.

Інтерв’ю Анастасії Цимбалару: дивіться відео онлайн

Анастасія Цимбалару у серіалі "Жіночий лікар. Нове життя"

Одним із таких серіалів, де не знімається уже жоден російський актор став "Жіночий лікар. Нове життя". Раніше ця стрічка була російськомовною і більшість акторів було з Росії. Натомість цей сезон абсолютно адаптований під українські реалії сучасності. Тож новий сезон називають справжнім перезавантаженням серіалу.

Анастасія Цимбалару у серіалі зіграла роль Олени Руденко – завідувачки відділення гінекології. А також тієї, хто покорив серце головного героя Михайла – геніального лікаря, який робить надскладні операції.

"Жіночий лікар. Нове життя": дивіться онлайн трейлер серіалу