Український ведучий разом із з дружиною знялися у фільмі "Диявол носить Прада 2"

Зовсім скоро відбудеться прем'єра довгоочікуваного фільму "Диявол носить Прада 2". Відомий український ведучий Андрій Данілевич та його дружина Тетяна стали єдиними українцями, які долучилися до зйомок стрічки.

Саме Тетяна надіслала їхні фотографії на кастинг, і серед тисяч заявок обрали саме їх. Про це повідомило видання NV із посиланням на представників родини.

Данілевич з дружиною знялися у "Диявол носить Прада 2": які ролі вони зіграли?

Андрій та Тетяна Данілевичі стали не просто єдиними українцями на знімальному майданчику – вони були єдиною подружньою парою серед акторів масових сцен.

Про участь у фільмі Тетяна розповіла на своїй сторінці в інстаграмі. За її словами, із понад 30 тисяч кандидатів обрали саме їх – і це стало для подружжя неймовірним досвідом. Примірки, репетиції – усе відбувалося, як у справжньому голлівудському кіно.

Як зазначив Андрій Данілевич, вони були єдиними, хто проходив кастинг онлайн: надсилали фото та необхідну інформацію електронною поштою й навіть не розраховували на успіх серед тих, хто проходив відбір наживо. Втім, їм пощастило.

Епізоди за їхньою участю знімалися в Мілані – зокрема в бутіку Tiffany & Co. та ресторані Il Salumaio di Montenapoleone.



Андрій та Тетяна Даніловичі знялись у фільмі "Диявол носить Прада 2" / Фото NV

Так Андрій і Тетяна стали єдиною подружньою парою, яка знімалася пліч-о-пліч із Енн Гетевей, Емілі Блант, Донателлою Версаче та іншими знаменитостями.

