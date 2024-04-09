Пішов на війну добровольцем: на фронті загинув актор Андрій Доманський

Війна забрала ще одного українського актора. Так, житомирський доброволець Андрій Доманський загинув від наслідків контузії, отриманої на фронті.

Чоловік був провідним актором Житомирського академічного музично-драматичного театру ім. І. Кочерги. Він за життя встиг зіграти понад 40 ролей.

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Загинув актор театру Андрій Доманський

Від наслідків тяжкої контузії, отриманої на передовій, помер військовий та актор Житомирського театру Андрій Доманський.

Колеги згадують його як щиру та добру людину, яка могла підтримати словом і ділом. Чоловік майже 25 років служив на користь театру. Прощання з актором відбудеться 10 квітня у фоє Житомирського театру.

Керівництво, депутатський корпус та виконавчий апарат Житомирської обласної ради висловили щирі співчуття рідним, друзям та колегам Андрія Доманського.

Як зазначають у театрі, Андрій Доманський був щирим і добрим. Завжди йшов вперед до своєї мети. Вмів підтримати словом і ділом. Завжди усміхнений, мудрий, відвертий, емоційний, неймовірно талановитий, харизматичний. Майже 25 років служив театру. Зіграв понад 40 яскравих ролей. А від початку повномасштабної війни став надійним захисником. Вічна шана та слава Герою,

– повідомила Житомирська обласна рада.

Андрій Доманський як військовий

За словами Олега Сафтюка, побратима актора, Андрій врятував його ціною власного життя. Вони разом "воювали з Макарова і до Херсону та тримали оборону на Херсонщині".

Також Олег поділився, що Доманський писав вірші про побратимів, дружбу і війну.